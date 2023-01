On a testé… l’Oppo Enco X2

Pour une paire d’écouteurs True wireless à prix raisonnable, l’Oppo Enco X2 ne manque pas de fonctionnalités haut de gamme. L’annulation active du bruit, la prise en charge LDAC du Bluetooth haute résolution et le réglage du son avec l’aimable autorisation d’un expert de l’industrie seraient tous à la hauteur d’un prix de 200 € et au-delà. Mais ces écouteurs peuvent être achetées pour encore moins que cela.

Design et finition : Enco encore

L’Enco de deuxième génération ne bouscule pas massivement les choses par rapport aux écouteurs Enco X sortis en 2021, du moins sur le plan du style – et les deux font une impression convaincante d’une paire d’Apple AirPods Pro. L’étui à rabat est un peu plus en forme de galet ici, mais c’est par ailleurs une histoire familière : écouteurs bulbeux avec des tiges allongées et un design intra-auriculaire, ainsi qu’une sélection d’embouts en silicone pour aider à obtenir une étanchéité confortable (et en partie couper le son). monde extérieur). Ceux-ci ont une finition antibactérienne qui devrait réduire l’accumulation de cérumen (berk).

Alors que la ressemblance du modèle blanc avec l’offre d’Apple est un peu trop étrange à notre goût, la version noire semble un peu plus distinctive. La marque subtile L et R, pour que vous n’essayiez pas de coincer un bourgeon dans la mauvaise oreille, et la garniture argentée au bas des tiges les aident également à se démarquer. Les écouteurs sont résistantes aux éclaboussures IP54, ils ne souffriront donc pas si vous les emmenez à la salle de sport ou si vous vous faites prendre sous une averse.

Ils sont aussi légers que prévu et se sentent étonnamment haut de gamme, même si la finition brillante est un véritable aimant à empreintes digitales. C’est également vrai pour le boîtier, mais nous aimons la fermeté avec laquelle le couvercle se ferme – les écouteurs ne vont pas voler même si vous le laissez tomber. Mis à part le logo Oppo sur le couvercle et le clin d’œil à l’implication de Dynaudio, le boîtier est merveilleusement minimal. Il y a juste une petite LED de charge à côté du port USB-C.

Fonctionnalités et autonomie : bonne résolution

Tous les écouteurs Bluetooth qui valent une place dans vos poches devraient avoir un codec haute résolution. L’Enco X2 est livré avec LHDC et LDAC. Les deux sont maintenant intégrés aux téléphones Android, bien que certains fabricants les suppriment, il vaut donc la peine de vérifier que votre combiné peut gérer le maximum de 24 bits/900 kbps. Il utilise également par défaut le débit binaire AAC inférieur jusqu’à ce que vous échangez des codecs à l’aide de l’application compagnon HeyMelody de la société.

Associez-les à un téléphone Oppo et vous pouvez renoncer à l’application, qui possède toutes les fonctions que vous attendez : réglage de la force de la suppression du bruit, changement de profils d’égalisation, personnalisation des commandes tactiles et activation de la connectivité à deux appareils. Il existe également un test auditif Golden Sound, qui ajuste les fréquences individuelles pour une écoute personnalisée.

Vous pouvez interrompre la lecture en appuyant rapidement sur la tige de l’un ou l’autre des écouteurs et sauter des pistes en appuyant deux fois. Une pression et un maintien permutent entre les trois modes de suppression du bruit (activé, désactivé et transparent), tandis que le glissement de haut en bas de la tige ajuste le volume. Ces écouteurs sont assez sécurisés une fois que vous les avez mis en place, ils ne devraient donc pas tomber en marchant ou même en faisant du jogging.

Google Fast Pair facilite la connexion sur un téléphone ou une tablette Android, tandis que le bouton de couplage intégré à l’étui facilite le couplage avec vos autres gadgets.

Les estimations d’Oppo de cinq heures et demie d’écoute avec l’ANC activé semblaient principalement rentables, l’écoute à des volumes plus élevés se drainant un peu plus rapidement. Le boîtier peut fournir environ trois recharges complètes avant qu’il ne soit nécessaire de le brancher lui-même, vous devriez donc être bon pendant près de 20 heures d’écoute entre les trajets vers une prise de courant. La prise en charge de la charge sans fil signifie que vous pouvez compter sur votre téléphone pour faire le plein (en supposant qu’il dispose d’une charge inversée).

Qualité sonore : pour votre argent

Oppo a opté pour une configuration à double pilote avec l’Enco X2, quelque chose de rare à cette extrémité de la gamme de prix. Plutôt que de compter sur un seul haut-parleur pour faire tout le travail lourd, les tâches sonores sont réparties entre un pilote dynamique de 11 mm et un diaphragme plan de 6 mm dans un arrangement coaxial (l’un devant l’autre).

C’est un combo qui a fait des merveilles sur “Can’t give you up” de High Contrast, équilibrant les harmonies vocales avec des charlestons clairs et des sous-bass pulsés.

La présentation générale est très équilibrée, avec des basses qui ne dominent pas les autres fréquences. La scène sonore est également assez large. Ils sont encore loin d’être neutres, ce qui pourrait dissuader tout audiophile à petit budget, mais Dynaudio a certainement livré sur le front du réglage. Nous avons cependant trouvé que le volume manquait un peu : les chansons que nous pouvions écouter à 50% sur des écouteurs rivaux avaient besoin d’être augmentées à 60 ou 70% ici.

Nous n’avons eu aucune plainte concernant la suppression du bruit, compte tenu du prix, même si vous ne pouvez pas l’appeler le meilleur de sa catégorie. Le réglage intelligent, qui augmente ou diminue la force en fonction du bruit ambiant, réagit assez rapidement et ne colore que légèrement l’audio de n’importe quelle piste en cours de lecture, vous n’avez donc pas besoin de l’éteindre pour profiter de la musique dans des environnements plus calmes.

Oppo Enco X2 : le verdict

Compte tenu du prix demandé, il y a beaucoup à aimer dans ces Enco X2. Oppo a bien observé à la fois les AirPods Pro d’Apple et les WF-1000XM4 de Sony. Et bien que ni la qualité du son ni la suppression du bruit ne soient tout à fait à la hauteur de ces rivaux, cela s’en rapproche étonnamment.

Les commandes ne sont pas parfaites et la durée de vie de la batterie pourrait être un peu meilleure. Nous pouvons également apprécier que certaines personnes aient l’impression que les écouteurs de style tige sont morts à ce stade. Les LinkBuds S de Sony sont une alternative intra-auriculaire digne de ce nom, qui pourrait manquer de recharge sans fil, mais qui est bien confortable et qui sonne bien aussi.

Pour ceux qui cherchent à dépenser moins de 150 €, ces Enco X2 cochent décidément de nombreuses cases.