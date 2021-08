On a testé les… Huawei Freebuds 4

Huawei réinvente le concept original des AirPods avec une technologie de nouvelle génération.

Les Huawei Freebuds 4 sont des écouteurs sans fil ambitieux, proposés à 150 €. « Comme les AirPods Pro d’Apple ? » On pourrait le dire. Mais pas assez. Les AirPods Pro sont des écouteurs IEM avec des embouts en caoutchouc bloquant votre conduit auditif. Les Huawei Freebuds 4 sont conçus pour laisser un intervalle d’air exister entre le monde extérieur et votre oreille interne.

Sincèrement, les Huawei Freebuds 4 sont parmi les meilleurs écouteurs de ce style que nous ayons entendus. Cependant, l’autonomie réelle de la batterie (environ 2h30) fond très rapidement, et vous pouvez obtenir un son plus attrayant à partir d’une paire d’écouteurs obstruant vraiment l’oreille, y compris les Freebuds Pro de Huawei.

Prix ​​: est-ce un bon rapport qualité/prix ?

Les Huawei Freebuds 4 coûtent 150 € et l’objectif ici est totalement transparent – embêter Apple. Ses AirPod coûtent un peu plus et n’ont pas de suppression active du bruit. Pour obtenir cette fonctionnalité, vous devez passer aux AirPods Pro, de bien meilleurs écouteurs que les AirPods d’origine d’Apple.

Cependant, si nous avions une telle somme à dépenser pour une véritable paire sans fil, nous nous dirigerions directement vers quelque chose comme le Sony WF-1000XM4. Ils sonnent mieux et sont beaucoup plus pratiques que les Huawei Freebuds 4. Leur suppression active du bruit est dans une classe d’efficacité totalement différente, l’autonomie de la batterie est plus longue et vous ne serez pas accusé d’acheter des AirPod contrefaits par vos amis. Bref, Huawei a fait un travail solide avec les Freebuds 4, mais il est difficile de ne pas recommander l’une des nombreuses alternatives du même style.

Caractéristiques

Les Huawei Freebuds 4 ressemblent étrangement aux AirPods d’origine d’Apple. Ils ont des oreillettes en plastique blanc et cette drôle de petite tige qui pend sous vos oreilles. Même cinq ans plus tard, depuis que ce style est devenu une référence, nous pensons que cela semble un peu étrange, mais chacun ses goûts.

La qualité de finition est excellente et ils se séparent au moins un peu des AirPod d’Apple avec un boîtier de charge beaucoup plus rond. Vous les insérez et vous rechargez environ quatre oreillettes avant de devoir rebrancher le boîtier.

Le seul problème est que lorsque les gens verront que vous avez acheté des AirPod qui ne sont pas des AirPod, ils supposeront que vous avez acheté une paire pas chère sur Amazon. Pas cet ensemble en fait plutôt bien fait et pas cher. Comme avec la plupart des écouteurs comme celui-ci, qui reposent sur le berceau de votre cartilage auriculaire plutôt que de se brancher dans vos conduits auditifs comme des bouchons en liège, on peut avoir l’impression que les Huawei Freebuds 4 vont tomber. Nous les avons emmenés sur quelques pistes. La première fois, les cinq premières minutes ont été légèrement effrayantes. Bougez un peu et vous pouvez les sentir commencer à migrer progressivement dans vos oreilles.

Cependant, ils ne tombent pas. Ils retrouvent leur équilibre et, hop, le mouvement s’arrête. Ces choses ne pèsent que 4 g pièce, elles ne peuvent donc pas créer suffisamment d’élan pour faire une offre de liberté. Les Freebuds 4 sont également résistants à l’eau IPX4, ce qui est assez bon pour les coureurs et les fans de gym.

Chaque oreille aura sa propre position assise naturelle, mais nous avons découvert que nous pouvions les porter pendant des heures, sans problème. Pas de gêne notable. Ils ne sont bien sûr pas très utiles pour une écoute béate. Mais tout contact avec une serviette ou un oreiller de sac à dos de fortune les fera tomber.

Ce qui est curieux à propos d’écouteurs comme les Huawei Freebuds 4, c’est qu’ils ne bloquent pas vraiment tous les sons. Il y aura toujours un espace quelque part dans l’ouverture de votre oreille, laissant entrer le bruit de la circulation. Et ce n’est pas non plus une bonne idée d’augmenter le volume pour compenser.

Huawei a essayé de résoudre ce problème avec la suppression active du bruit. La plupart des écouteurs ANC créent un environnement contrôlé où le bruit extérieur est déjà quelque peu réduit par une barrière physique. Huawei tente de compenser cela avec des logiciels intelligents et des micros supplémentaires qui estiment efficacement la quantité de bruit qui pénètre réellement dans votre oreille. Cela fonctionne, mais seulement en quelque sorte. L’annulation du Huawei Freebuds 4 réduit au moins un peu les fréquences indésirables des basses moyennes et basses qui peuvent si facilement gâcher vos morceaux.

Sans ANC, nous constatons que les médiums des écouteurs peuvent devenir un peu impétueux, surtout lorsque vous êtes à l’extérieur et que vous devez augmenter un peu le volume. Activez l’ANC et les basses semblent augmenter en fonction du niveau du son extérieur. Cela permet de lisser le son, et de lui donner un peu plus de puissance.

Les Huawei Freebuds 4 rivaliseront-ils avec une paire d’IEM comme le Sony WF-1000XM4 ? Absolument pas. Vous perdez toujours trop de médiums à l’extérieur et bien que le volume des basses soit correct, il n’a pas le punch, la profondeur et le contrôle que nous recherchons habituellement.

Nous vous suggérons toujours d’utiliser l’ANC à l’intérieur, car le son est légèrement plus plein lorsqu’il est activé. Cependant, la durée de vie de la batterie est assez faible dans ce mode. Huawei annonce 2h30. L’écouteur gauche était à plat au bout de 2h35, le droit 7 minutes plus tard. La durée de vie de la batterie est meilleure avec ANC désactivé, environ quatre heures.

Autres caractéristiques ? Les Huawei Freebuds 4 possèdent un capteur qui met votre musique en pause lorsque vous retirez un écouteur. Et les écouteurs ont de petites zones tactiles sur les tiges qui basculent ANC et vous permettent de contrôler la lecture. Les commandes d’écouteurs comme celle-ci peuvent être un cauchemar, mais nous n’avons eu aucun problème avec celles-ci.

Comparaisons

OK, éliminons l’évident. Les Huawei Freebuds 4 sont plus riches en fonctionnalités que les AirPods d’origine d’Apple et ont un son moins « basique ». Ils essaient un peu plus de faire ressortir la résolution de la musique. Et bien que l’ANC ne fasse peut-être pas grand-chose, les AirPod n’ont aucune annulation du tout. Cependant, les AirPod durent un peu plus longtemps sans être rechargés.

En ce qui concerne les écouteurs que nous aimons un peu plus, nous préférerions écouter un tas d’écouteurs de style IEM plutôt que les Huawei Freebuds 4, par exemple les Cambridge Audio Melomania 1+. Les meilleurs écouteurs IEM permettent une écoute plus engageante, que vous soyez à l’intérieur dans le calme ou dans une rue animée avec des bus et des hordes de poussettes à éviter. Presque tous les bons écouteurs à embout en silicone avec ANC bloqueront également mieux le son externe que les Huawei Freebuds 4. Ce n’est pas une surprise. Le faire fonctionner est une véritable prouesse technique. Mais lorsque vous parlez de dépenser 150 € durement gagnés, les résultats réels comptent le plus.

Ces Huawei Freebuds 4 sont en fait fabriqués à l’image des AirPods d’Apple. C’est le problème. C’est une conception qui date de 2016, qui n’était pas si pratique au départ, en particulier si vous prenez le train ou le bus pour travailler dans un bureau gris plutôt que d’être conduit par un chauffeur vers un vaisseau spatial extraterrestre en Californie.

Huawei pimente les choses avec la suppression active du bruit. Et c’est un miracle que cela fonctionne un tant soit peu dans un écouteur non isolant. Le mode ANC ajuste également le son afin de mieux faire face aux environnements bruyants, ce qui est intelligent.

L’avis de Stuff

Ces Huawei Freebuds 4 ont été conçus à l’image d’Apple, mais avec une meilleure suppression du bruit, et une qualité sonore moins impressionnante que celle des AirPods Pro