On a testé… le Vivo X60 Pro

Si vous n’avez pas raté un match de l’Euro cet été, vous devriez déjà avoir remarqué le nom Vivo au bord du terrain, sur les panneaux publicitaires, à côté des publicités Hisense. Justement, le Vivo X60 Pro est le smartphone officiel de cet Euro. Pour autant, son fabricant n’est pas encore très connu en Occident, bien qu’il perfore en Chine depuis près d’une décennie. Ce X60 Pro peut-il rivaliser avec les produits phares de milieu de gamme de noms plus connus comme OnePlus ?

DESIGN ET CARACTÉRISTIQUES : UNE TOUCHE DE FRAIS

Une construction en verre et en aluminium n’est peut-être plus le premier indicateur d’un téléphone haut de gamme, mais un écran à bord incurvé l’est certainement. Ce X60 Pro fait tourner les têtes, avec ses dimensions sveltes et juste ce qu’il faut en termes de poids pour bien tenir en main. L’imposant module photo à l’arrière respire la classe, avec un capteur principal surdimensionné et une marque Zeiss épurée. Il dépasse un peu, mais pas au point que vous ayez du mal à le glisser dans une poche de jean.

Le dos en verre dépoli est particulièrement agréable sous vos doigts. Une caméra selfie perforée et un scanner d’empreintes digitales intégré complètent son style minimal. Certes, ce n’est pas un flagship, donc il lui manque certaines petites choses, tels un indice de résistance à l’eau IP, un stockage microSD ou une prise casque 3,5 mm. Mais un dongle USB-C est proposé dans la boîte pour utiliser les écouteurs fournis avec.

AFFICHAGE ET SON : C’EST LA JOIE

Il ne fait aucun doute que l’écran de 6,5 pouces du X60 Pro est agréable à regarder, avec sa dalle AMOLED qui offre des couleurs agréables restant du bon côté du réaliste. Il est également incroyablement lumineux (sujet avec lequel certains écrans OLED peuvent avoir du mal), vous n’aurez donc aucun mal à voir ce qui est à l’écran lorsque vous sortez. Les vidéos HDR en profitent vraiment, avec des reflets merveilleusement lumineux et des noirs profonds, pour un contraste vraiment impeccable.

Le 120 Hz place le X60 Pro au même niveau que ses rivaux plus chers en termes de taux de rafraîchissement, offrant une expérience utilisateur délicieusement fluide. Il peut basculer automatiquement entre 60 et 120 Hz pour économiser la batterie, mais il n’y a pas de mode variable pour le meilleur des mondes. Sa résolution juste meilleure que la Full HD ne rivalisera pas avec les produits phares peaufinant les détails pixel par pixel, mais la clarté globale de l’affichage ne vous décevra pas. Dommage que le haut-parleur mono ne soit pas au niveau de l’écran. Il est facilement étouffé selon la façon dont vous tenez le téléphone, et les médiums submergent le reste de la plage de fréquences.

APPAREIL PHOTO : LE PLUS STABLE EN MAIN

Un trio d’objectifs à l’arrière n’est peut-être pas une nouvelle en soi, mais la stabilité du capteur principal 48 MP du X60 Pro l’est certainement. Les anciens téléphones Vivo en avaient déjà un, mais la technologie sous-jacente a été mise à niveau. Il promet des images fixes nettes et des vidéos ultra fluides, à faire honte aux systèmes OIS typiques. Vous avez le choix entre deux niveaux de stabilisation lors de la prise de vue vidéo, avec le mode « Super anti-tremblement » le plus fluide verrouillé sur 1080p et exclusif au capteur principal. Les deux autres objectifs reposent sur l’EIS.

Restez immobile pendant que vous déplacez le téléphone et les images résultantes sont d’une fluidité impressionnante. À moins que vous necherchiez à faire des clips vraiment professionnels, vous pouvez vous passer d’une stabilisation portable avec l’un d’entre eux en poche.

Sur le front des images fixes, l’ouverture massive de f/1,48 garantit que la lumière ne manque pas sur le capteur et aide à réduire le bruit au minimum. Les prises de vue 12 MP proposent une excellente plage dynamique, mais seulement des détails moyens à ce prix. Les choses ont l’air plutôt bien en surface, mais si vous zoomez, il y a un manque de clarté que les combinés concurrents parviennent à capturer. Les couleurs sont indéniablement vibrantes, au point d’être sursaturées dans de nombreuses scènes. Les images ne sont parfois pas exactement réalistes.

Ce smartphone se débrouille plutôt bien en basse lumière, même en mode appareil photo standard, avec un traitement d’image rapide qui équilibre les détails et l’exposition – mais les couleurs sont encore un peu trop vives. Le bruit commence à s’infiltrer, mais la stabilisation garantit que la netteté est préservée. Le mode nuit dédié préserve encore plus de clarté, mais au détriment du réalisme sur le front de l’exposition.

L’appareil photo principal est associé à un zoom ultra-large de 13 MP et à un téléobjectif de 13MP 2x. Cela n’a pas l’air de grand-chose lorsque les concurrents gèrent 5x, mais il produit des images nettes, détaillées et bien exposées. Ni l’un ni l’autre ne correspond au capteur principal en termes de détails généraux ou la cohérence des couleurs. Le zoom numérique, comme toujours, ne rivalisera pas avec un téléobjectif dédié. Le grand angle est le joyau caché à ce niveau prix, avec un excellent équilibre des couleurs, une netteté et une plage dynamique. Il sert également d’objectif macro, vous permettant de vous rapprocher de manière impressionnante des sujets et de conserver de nombreux détails.

PERFORMANCES ET SOFTWARE : C’EST L’ABONDANCE

Faites le tour et vous trouverez de nombreux produits phares de milieu de gamme avec à bord processeur Snapdragon 888 de qualité supérieure de Qualcomm – mais à moins que vous ne cherchiez des scores de référence, la plupart des gens se contenteront du Snapdragon 870 du X60 Pro. Il s’agit toujours d’une puce octa-core, qui fera face à à peu près tout ce que vous choisirez de lui soumettre, en particulier lorsqu’il est associé à 12 Go de RAM. Les applications se chargent rapidement, elles ne trébuchent pas lors du multitâche et le balayage entre les écrans d’accueil est parfaitement fluide.

L’affichage Full HD signifie que le matériel n’a pas à faire des heures supplémentaires lors de la lecture de jeux, donc même les titres 3D exigeants fonctionnent bien. Call of Duty Mobile ne gère peut-être pas toujours les fréquences d’images les plus élevées (vous aurez toujours besoin d’un téléphone Snapdragon 888 pour cela), mais il était toujours fluide, même après avoir activé les paramètres de détail.

Cela aide aussi que le dernier skin Funtouch de Vivo ne soit pas trop différent de celui d’Android d’origine. Vous retrouvez les applications familières. Les animations personnalisables vous permettent d’ajouter une touche personnelle, mais cela ne va pas trop loin. Il existe une poignée d’applications préinstallées. Peut-être que Vivo a jeté un oeil à ce que fait son camarade de jeu BBK Electronics sur les OnePlus et les Oppo, qui ont déjà quelques années d’expérience en Europe.

AUTONOMIE : VOUS EN VOULEZ PLUS ?

Avec une grande dalle à taux de rafraîchissement élevé et du silicium de qualité supérieure, le X60 Pro servait être un peu gourmand en énergie – et il est vrai que la batterie de 4200 mAh n’est pas tout à fait à la hauteur. En pratique, vous obtiendrez une journée d’utilisation entre les charges, mais pas beaucoup plus, si vous êtes sensible aux jeux énergivores ou aux frénésie de streaming HDR. Une heure de Call of Duty Mobile ne vous fera pas chercher instantanément une prise de courant, mais vous voudrez certainement vous brancher avant de vous coucher.

Les concurrents à prix similaire ont des batteries de plus grande capacité et peuvent généralement durer jusqu’au lendemain matin sans exiger de recharge. Beaucoup incluent également la recharge sans fil, qui est malheureusement absente ici.

La charge filaire est au moins assez rapide à 33 W, réussissant à passer de plat à complet en un peu moins d’une heure. Ce n’est pas aussi rapide que le OnePlus 9 et sa Warp Charge de 65 W, mais le X60 Pro a surveillé Apple et Samsung – et aucun de ceux-ci ne propose de chargeur dans la boîte.

VERDICT Vivo X60 Pro

Ce X60 Pro est bien placé pour faire bouger les choses dans le milieu de gamme. C’est un superbe combiné avec une caméra stabilisée par qui l’aide vraiment à se démarquer de ses rivaux au prix similaire. Les acheteurs potentiels doivent cependant se demander combien de vidéos ils tournent réellement sur leur smartphone. Il n’est pas si compétitif dans d’autres domaines et n’offre pas grand-chose d’autre que vous ne trouveriez pas dans des alternatives plus familières telles que OnePlus, Xiaomi ou même Samsung. Au final, voici un terminal polyvalent aux compétences vidéo impressionnantes. Mais le X60 Pro doit faire face à une concurrence féroce à ce niveau de prix…