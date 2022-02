On a testé… le Huawei P50 Pro

Le nouveau P50 Pro de Huawei possède de superbes fonctionnalités – pas de surprise étant donné que le P30 Pro était l’un des meilleurs téléphones de sa génération, et l’appareil photo du P40 Pro est toujours stellaire (le P40 n’était pas mal non plus). Ce n’est un secret pour personne, Huawei a surnagé au cours des dernières années sans applications Google et avec un accès limité aux composants.

Pendant ce temps, le Pixel 6 Pro de Google est devenu un champion de l’appareil photo à un prix décent, OnePlus, Oppo et Xiaomi opèrent en dehors de la Chine sans aucune restriction et avec d’excellents combinés, et Apple fait mieux que jamais. Le P50 Pro est lancé à 1199 €. Ce prix élevé peut-il être justifié par sa caméra à double matrice avec moteur d’image Fusion Pro, son interface intelligente EMUI 12 et son design élégant ? Ou les compromis – pas de 5G, pas de Google Play Store et un manque général de polissage UX – sont-ils trop importants pour le dernier produit phare de la série P ?

Conception: miroir, mon miroir

Le P50 Pro de Huawei ressemble plus au P30 Pro qu’au P40 Pro – écran incurvé, dos en verre arrondi, cadre en métal – smartphone sophistiqué par numéros. Bien qu’il manque la courbe sur tous les côtés du P40 Pro (que nous aimons vraiment), il a toujours l’air soigné – mettant à jour la ligne avec une petite caméra frontale perforée, tout en gardant les choses minces, à 8,5 mm.

Comme avec la plupart des produits phares, le P50 Pro est résistant à la poussière et à l’eau, et n’est ni trop lourd ni trop léger, pesant 195 grammes – plus qu’un iPhone 13, moins qu’un 13 Pro Max. Disponible en Cocoa Gold et Golden Black avec une finition miroir, le P50 Pro aime les empreintes digitales, il devient donc facilement sale, mais glissez sur l’étui avec lequel il est livré, et vous pouvez le garder sans bavure et protégé.

Bien que le téléphone semble un peu générique, son entourage de caméra fait un bon travail pour taquiner le nouveau matériel d’imagerie de Huawei. Composé de deux cercles empilés qui forment une forme en huit, l’anneau supérieur étagé de la section caméra abrite les caméras larges, mono et ultra-larges, et l’anneau inférieur présente le nouveau téléobjectif 64 MP avec une distance focale d’environ 92 mm ( zoom optique 3,3x), ainsi qu’un flash.

A noter également un blaster IR en haut, de sorte que le téléphone se double d’une télécommande de système TV/AV, et il n’y a pas de prise casque, juste un seul port USB-C pour le chargement et le transfert de données.



Écran : des cases à cocher

Un écran phare aujourd’hui doit être OLED pour ces noirs profonds, onctueux et d’encre et ces couleurs percutantes. Il doit avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour que le défilement soit fluide et un taux d’échantillonnage tactile compétitif pour un jeu réactif. Cela aide également si l’écran est de 10 bits, cela signifie qu’il affiche plus d’un milliard de couleurs, de sorte que les dégradés semblent un peu plus lisses et sont également nets. En cochant toutes ces cases, l’écran du P50 Pro est un régal.

La dernière frontière du statut d’écran phare est le logiciel, et avec un mode Eye Comfort, contrôle de la balance des blancs de l’affichage, le P50 Pro ne laisse pas tomber de balles. Avec son format d’image 20:9 et sa grande taille de 6,6 pouces, il est également idéal pour regarder des films sans être un monstre dans la poche.

Quant au scanner d’empreintes digitales sous l’écran, il est précis, rapide et peut être doublé avec la reconnaissance faciale pour un déverrouillage rapide.

Appareil photo : Huawei, toujours

Le P50 Pro présente une nouvelle configuration d’appareil photo, avec un appareil photo principal de 50 MP à la barre, un capteur monochrome de 40 MP à ses côtés (associé à une grande ouverture f/1,6), un appareil photo ultra-large de 13 MP et un téléobjectif de 64 MP. , qui offre un zoom d’environ 3,3x.

Huawei a été le pionnier de la photographie informatique sur smartphone des années avant qu’Apple ne vante le mode portrait comme la prochaine grande nouveauté et que Google fasse en sorte que les scènes de nuit ressemblent au jour. À son tour, le fait que les photos du P50 Pro contiennent des piles de pop, un aspect net, contrasté et prêt pour le gramme n’est pas une surprise.

Aux côtés du Pixel 6 Pro, le P50 Pro illumine un peu plus les choses et produit souvent une photo plus agréable, même si elle n’est pas plus fidèle à la réalité. L’appareil photo à zoom du P50 Pro ne peut pas s’empiler sur celui du Pixel 6 Pro ou du Samsung Galaxy S21 Ultra, cependant, il essuie le sol avec les téléobjectifs de l’iPhone 13 Pro Max et du OnePlus 9 Pro.

L’appareil photo ultra-large de Huawei se double d’un appareil photo macro pour des prises de vue en super gros plan, tout en saisissant des scènes entières à une distance focale étendue de 13 mm. Il fait un excellent travail dans des environnements bien éclairés, mais tombe dans l’obscurité, même avec le mode nuit activé.

Huawei charge également le téléphone avec une tonne de modes de prise de vue : Monochrome, Dual-View, Snapshot, AR Lens, Story Creator et toutes vos normes comme le mode Pro et Panorama. Tout cela ne fait qu’ajouter à une expérience d’appareil photo fondamentalement fiable, et bien que les photos du P50 Pro ne semblent pas aussi naturelles et plates que celles capturées sur les téléphones Sony comme le Xperia I III et le Xperia Pro-I, les résultats seront préférables pour la plupart .

En ce qui concerne les selfies, la caméra frontale du P50 Pro est l’une des plus flatteuses que nous ayons utilisées, et se déclenche à 13 MP. Pendant ce temps, la vidéo est capturée à une résolution allant jusqu’à 4K, 60 images par seconde, et elle est fantastique dans les scènes bien éclairées, et la clarté, la capture du son et la stabilisation de l’image se combinent avec brio. Dans l’obscurité, les choses deviennent granuleuses, mais aucune vidéo de nuit assez fissurée de smartphone n’est encore disponible.

Performance : Excellentes, mais

D’une part, le P50 Pro a un chipset Qualcomm Snapdragon 888 nippy, qui est bon pour les jeux et l’utilisation quotidienne, mais d’autre part, du fait des sanctions contre Huawei, sa 5G est désactivée.

Alors qu’autrefois, cela n’aurait pas été un problème – jusqu’à récemment, traquer le signal 5G était comme trouver de l’eau dans un désert – maintenant, la plupart des grandes villes sont connectées à la 5G. Sa,s 5G, la vitesse de téléchargement 4G sur le P50 Pro étaient d’environ un dixième de nos vitesses 5G sur un iPhone 13 Pro Max. Il n’y a pas si longtemps, Huawei nous disait que nous avions besoin de la 5G pour vivre nos meilleures vies mobiles, et cette fonctionnalité manquante a un impact sur la pérennité du nouveau produit phare de Huawei.

Côté jeu, la sélection disponible dans la Huawei AppGallery est évidemment médiocre par rapport à l’App Store et au Play Store, mais lorsque nous avons essayé l’un des jeux natifs de l’AppGallery – Brain Test, les publicités du jeu nous ont dirigés vers… le Google Play Store.

Huawei a toutefois clairement fait de grands efforts pour combler les trous dans son écosystème. Le téléphone fonctionne bien et la plupart du temps, l’interface utilisateur est lisse. L’expérience de connexion multi-écrans du P50 Pro sur les appareils MateBook et MatePad est également fantastique, vous donnant un contrôle total sur votre téléphone depuis un grand écran.

Petal Search a également mis à disposition la plupart des applications dont nous avions besoin, même si cela ressemble un peu à un travail de piratage – Instagram, Netflix, Genshin Impact – nous avons pu télécharger la plupart avec une relative facilité.

Cela dit, certaines applications exigent toujours l’accès au Google Play Store. Plus particulièrement, vous ne pouvez toujours pas utiliser WhatsApp si vous souhaitez sauvegarder les discussions, et les services Google tels que Docs et Meet ne fonctionneront pas via les applications, uniquement le navigateur. Enfin, ka sortie vidéo USB-C de Huawei a également été supprimée. Donc brancher le téléphone sur un grand écran pour une vue de bureau est hors de propos.

Tout cela signifie que le P50 Pro est un régal côté matériel, mais avec ses limites.

La durée de vie de la batterie est plus réduite : le Huawei P50 Pro ramène la charge rapide filaire et sans fil du Mate 40 Pro et une batterie de taille similaire – 4360 mAh. Sans 5G, la consommation d’énergie est inférieure à la plupart des concurrents. Donc bien que la cellule soit petite, le P50 Pro a tenu une bonne journée. Huawei rivalise également avec les meilleurs en matière de vitesse de charge, avec une charge filaire de 66 W et une charge sans fil de 50 W qui l’alimentent complètement en moins d’une heure. Il existe également une charge sans fil inversée, bien que celle-ci plafonne à 5W. Enfin, en ce qui concerne le stockage, les 256 Go intégrés correspondent exactement à ce que nous attendons d’un produit phare à 1000 €, et c’est ce que propose Huawei, avec 8 Go de RAM.

Verdict

Ce Huawei P50 Pro a ses limites en termes d’apps, mais il arbore l’une des caméras les plus fiables du marché, offre les meilleures expériences de collaboration multi-appareils en dehors de l’écosystème d’Apple, et il a également l’air et se sent élégant – de l’écran au design.

Dans les régions où la 5G n’est pas répandue, où Google n’est pas aussi intégré au quotidien de tout le monde, le P50 Pro serait un téléphone relativement facile à recommander. En France, dans une zone 5G, pour un professionnel qui travaille s’appuie sur Google Docs, Meet et Sheets, malgré ses points forts, le dernier téléphone de Huawei ne sera probablement pas à la hauteur.