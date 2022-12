On a testé… Le Huawei MateBook X Pro (2022)

Les ordinateurs portables Huawei de cette année assurent. Le modèle haut de gamme a reçu un nouveau look et des composants internes améliorés il y a à peine six mois, et le voilà déjà remplacé. Il y a cependant une bonne raison pour un changement aussi rapide.

Au lieu d’un processeur Intel Core de 11e génération soucieux de l’efficacité, l’édition 2022 obtient une puce de 12e génération beaucoup plus puissante, qui promet beaucoup plus de cœurs et de meilleures performances. Ce n’est pas que vous puissiez le dire de l’extérieur – c’est pourquoi l’entreprise a jugé bon d’ajouter un tas de nouveaux choix de couleurs qui l’aident à se démarquer de son prédécesseur.

Le résultat final ressemble plus qu’à Apple, ce qui soulève la question suivante : Huawei a-t-il fait assez pour rejoindre notre liste des meilleurs ordinateurs portables haut de gamme et, ce faisant, détourner la tête du phénoménal nouveau MacBook Air alimenté par M2 ?

Design et caractéristiques : bleu véritable

Il n’est pas si léger d’avoir besoin d’être attaché en un clin d’œil, mais à 1,26 kg, le Matebook X Pro est à peu près aussi portable que les ordinateurs portables de 14 pouces. Avec seulement 15,6 mm à son point le plus épais, vous n’aurez aucun mal à le glisser dans un sac non plus. Huawei a rasé chaque millimètre possible des cadres d’affichage pour un rapport écran/corps impressionnant de 92,5 %, et même les matériaux ont été choisis pour leur poids plume.

Optez pour le blanc ou le bleu encre et vous bénéficiez d’une réduction de 100 g par rapport à la finition en aluminium gris sidéral de l’entreprise. Les deux ont un revêtement lisse à grain fin, presque semblable à un caillou, très résistant à la boue des empreintes digitales. Le logo simple à finition miroir sur le couvercle ajoute également à la sensation de qualité supérieure.

Huawei a encore trouvé de la place sur les côtés pour quatre ports USB-C – deux à gauche, deux à droite – plus un port casque 3,5 mm. Tous les quatre peuvent être utilisés pour le chargement, et la paire de gauche se double de ports Thunderbolt 4 pour des transferts de données rapides ou des sorties vidéo. Il n’y a pas de lecteur de carte SD, mais vous ne pouvez pas tout avoir.

Clavier et pavé tactile

Touches noires de style îlot avec rétroéclairage LED blanc, assis au-dessus d’un pavé tactile en verre géant ? oui, l’ambiance MacBook continue lorsque vous soulevez le couvercle. Les grilles de haut-parleur minces qui flanquent le clavier ont cependant plus en commun avec le MacBook Pro qu’avec le MacBook Air – et il existe d’autres différences, comme la façon dont le bouton combiné alimentation/capteur d’empreintes digitales repose sur son seul, plutôt qu’incorporé au clavier. Huawei a également opté pour des touches de fonction demi-hauteur pour garder les choses compactes.

C’est un plaisir de taper dessus, avec une bonne course pour une machine aussi mince et une action élastique qui rebondit rapidement une fois que vous relâchez la pression. Cela ne fait pas de bruit lorsque vous détruisez des documents texte, et les touches pour la plupart en taille réelle nous ont permis d’atteindre notre vitesse habituelle en un rien de temps. Le rétroéclairage est également tout à fait cohérent.

Le pavé tactile est vaste, s’étendant jusqu’au bord du châssis et réagit rapidement à vos tapotements avec un retour haptique. Le verre permet des balayages et des défilements sans frottement, et la sensibilité est bien jugée. Nous sommes de grands fans de pouvoir régler le volume et la luminosité de l’écran en glissant de haut en bas sur les côtés éloignés du pavé, avec plus d’haptique imitant le cliquet d’une molette de souris. Faites de même le long du bord supérieur et il parcourra la chanson ou le clip vidéo en cours de lecture. Soigné.

Taper deux fois avec une articulation pour prendre une capture d’écran semble moins changer la donne, bien que la façon dont il crache chacun d’eux sous forme de fichier évite d’avoir à jouer avec la touche d’écran d’impression et MS Paint.

Écran & son : touche de classe

Les cadres d’écran minces comme un crayon permettent au Matebook X Pro de s’adapter à un écran LCD de 14,2 pouces là où de nombreux ordinateurs portables ne pouvaient gérer que 13 pouces – et Huawei a encore trouvé de la place en haut pour installer une webcam. Il n’est bon que pour 720p, mais résiste assez bien aux appels vidéo et est bien mieux placé que le Matebook X Pro d’il y a quelques années, qui avait une double caméra d’amplification du menton intégrée dans le plateau du clavier.

La dalle elle-même a un format d’image 3: 2 convivial, qui peut accueillir confortablement deux documents côte à côte, et une résolution dense de 3120 × 2080. C’est un grand pas en avant par rapport à la Full HD et montre vraiment les détails des images et des vidéos haute résolution. Vous pouvez également augmenter le taux de rafraîchissement à 90 Hz pour un mouvement plus fluide – quelque chose de rare dans les minces et légers, ou tout ordinateur portable non conçu pour les jeux. Et n’oublions pas qu’il est également tactile.

Une luminosité maximale de 500 nits n’est pas mauvaise du tout, ajoutant un vrai coup de poing au contenu HDR. Combiné avec d’excellents angles de vision et le nano-revêtement anti-reflet (uniquement disponible sur les modèles bleu et blanc), nous n’avons jamais eu aucun problème à voir clairement l’écran lorsque nous étions assis au soleil. N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas d’un écran OLED, donc les ombres n’ont pas le facteur wow d’un Dell XPS 13. La précision des couleurs est cependant de premier ordre, avec une couverture sRGB presque parfaite. Le panneau est particulièrement dynamique lorsque vous augmentez la luminosité, ce qui est de bon augure pour les accros de la vidéo en streaming.

L’écran est associé à un ensemble de haut-parleurs capables – six d’entre eux, pour être exact. Ils deviennent étonnamment forts et bien équilibrés, avec un milieu de gamme clair et un haut de gamme pas trop aigu. Un peu de basse parvient même à faire son apparition, et aucune des fréquences ne fait de l’ombre à l’autre.

Performances & logiciel : cœur à cœur

Le Matebook X Pro sortant ne souffrait pas vraiment d’un manque de puissance, mais cela n’avait pas d’importance : le processeur i7-1260p à douze cœurs et seize threads d’Intel est vraiment maintenant la vedette du spectacle, avec beaucoup plus de muscle que le quad-core puce trouvée dans le modèle de l’année dernière. Il est associé à 16 Go de RAM sains et jusqu’à 1 To de stockage NVMe zippy.

Ces cœurs supplémentaires font toute la différence dans les programmes multithreads, réduisant considérablement le temps nécessaire pour encoder des vidéos, compiler du code ou même simplement traiter de nombreux chiffres dans Microsoft Excel. Vous devez être alimenté par le secteur et activer le mode Performance pour en tirer le meilleur parti : cela fait passer les ventilateurs internes à la vitesse supérieure et aide à maintenir la chaleur à distance.

En mode d’alimentation équilibrée, il s’adapte parfaitement aux tâches quotidiennes telles que la navigation sur le Web et l’édition de documents. Les modifications d’images individuelles ne sont pas trop éprouvantes non plus, mais le manque de GPU dédié pourrait torpiller toute idée de l’utiliser comme plate-forme de rendu mobile. Au lieu de cela, c’est Intel qui dirige le spectacle, avec des graphiques intégrés Iris Xe ne montrant aucune amélioration majeure par rapport à la génération précédente. Cela signifie que c’est bon pour les montages vidéo à flux unique et un peu de jeux légers.

Diablo Immortal a tourné de manière assez fluide dans un mélange de réglages bas et moyens, tandis que le roi de la stratégie spatiale StarCraft 2 était heureux de fonctionner en résolution native. Les titres 3D plus intenses devront certainement être rappelés, et même dans ce cas, ne vous attendez pas à la plus fluide des balades. Là encore, il s’agit d’un ultraportable, pas d’un ordinateur portable de jeu, donc les joueurs occasionnels devraient bien se porter.

Le seul point faible est la durée de vie de la batterie, qui n’était pas fantastique sur le Matebook X Pro sortant et ne s’est pas beaucoup améliorée ici. L’affichage haute résolution et à fréquence d’images élevée est en partie à blâmer, et le processeur plus puissant joue également un rôle, même avec quatre cœurs d’efficacité dédiés destinés à mieux faire face lorsqu’ils sont loin du secteur.

Nous avons mesuré entre sept et huit heures d’utilisation légère (principalement au travail, avec quelques vidéos YouTube et le streaming Spotify), soit plusieurs heures de moins qu’un XPS 13 ou un MacBook Air. Les travaux plus exigeants l’épuisent également beaucoup plus rapidement. Au moins, le chargeur est particulièrement petit et délivre 90 W.

Verdict Huawei Matebook X Pro (2022)

Nous savions déjà que le dernier Matebook X Pro était un ultraportable élégant avec un écran stellaire – et cela n’a pas changé maintenant que Huawei a mis à niveau les composants internes. C’est toujours une excellente machine de travail, grâce au clavier tactile, au pavé tactile réactif et au format d’image 3: 2. La haute résolution, la prise en charge HDR et un ensemble de haut-parleurs décent signifient qu’il peut également divertir.

Les cœurs de processeur supplémentaires ont donné un coup de pouce bienvenu aux performances, ce qui signifie qu’il peut faire des calculs à égalité avec de nombreuses machines plus volumineuses. Quelques nouvelles options de couleur aident la machine mise à jour à se démarquer de ses rivaux plus professionnels, et au moment où vous configurez un MacBook Air alimenté par M2 avec la même RAM et le même stockage, l’écart de prix est assez minime.

La durée de vie de la batterie reste cependant un point sensible et les types créatifs devront toujours chercher ailleurs une machine avec un GPU dédié. Mais si vous recherchez simplement une machine de travail haut de gamme avec une touche de style, elle fait absolument le travail.