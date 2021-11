On a testé… le Huawei Matebook 14S

Il est léger, performant, et en plus élégant. Mais est-ce que le petit dernier des PC de chez Huawei tient la route ?

À force d’avoir pu passer depuis un bail un paquet de joujoux high tech nomades, cela fait bien longtemps que nous avons fini de parler de révolution chaque semaine, encore et toujours. La question, la seule qui se passe quand il s’agit d’adopter un nouveau PC et de le trimballer partout dans son sac à dos est « est-ce qu’il tient la route ? ». Et il faut bien dire que ce MateBook 14s de 14,2 pouces est né pour montrer que Huawei a pris le temps de peaufiner ses ordinateurs portables.

Le résultat est probant : un mariage plus que réussi entre productivité, portabilité et autonomie. Côté productivité, il est doté d’un écran FullView 2,5K avec un format d’image 3:2. Il embarque un processeur Intel Core de 11e génération, une carte graphique Intel Iris X intégrée, avec en sus un SSD de 1 To. Le mode performance peut être activé à l’aide du raccourci Fn+P qui fait passer le CPU TDP à 45 W. Pour les amateurs de travail nocturne, le rétroéclairage du clavier est satisfaisant, et même réglable en intensité. Pour ceux qui veulent tout simplement travailler, la frappe est agréable, pas trop sonore, avec des touches de bonne dimension. Bonne idée à signaler : le bouton d’alimentation bien à part du clavier, et intégrant le lecteur d’empreintes digitales. A noter que cette fois, la touche Webcam sort aussi du clavier, une première sur ces modèles. La webcam est ainsi compatible avec la reconnaissance faciale Windows Hello, et l’angle de prise de vue meilleur. Enfin, les amateurs de travail en musique n’étant pas en open space pourront poser le casque et profiter du son fourni par les quatre haut-parleurs intégrés, même s’il ne faut pas espérer des masses de basses.

En termes de portabilité, cet engin assure, avec son châssis en aluminium robuste et léger. Avec 1,43 kg, il ne fait pourtant que 17 mm d’épaisseur. Entre finesse, finitions et look, il laisse l’impression d’une machine solide et dernier cri. On apprécie bien sûr les bordures ultra fines qui laissent toute la place pour la dalle de l’écran. Seul bémol éventuel : une charnière en plastique, mais sans doute amplement testée pour durer malgré tout. Côté connectique, nous avons recensé (presque) tout ce qu’un MacBook Air d’Apple s’évertue à ne pas proposer, à savoir deux ports USB-C (avec Power Delivery et Display Alt Mode), un port USB-A, une prise combo jack et un port HDMI. En revanches il faudra vous passer de port Ethernet et de lecteur de cartes. La portabilité et la finesse supposent bien quelques sacrifices.

L’écran au format 3:2 du MateBook 14s propose une diagonale de 14,2 pouces, en résolution 2520 x 1680 pixels 213 ppp magnifiquement contrasté et lumineux à l’usage. Le taux de rafraichissement passe à 90 Hz. On apprécie, et on constate, qu’un capteur de luminosité ajuste désormais l’intensité de l’éclairage par à la luminosité ambiante. Avec un taux d’occupation de l’écran de 90 %, ce multi-touch 10 points de haute qualité facilite vraiment la productivité nomade.

Enfin, parlons de l’autonomie : ce MateBook 14s propose une batterie 60 Wh. Associé à un adaptateur secteur de poche de 90 W, ce PC portable offre jusqu’à 3 h de productivité avec une charge de 15 minutes seulement. Selon que vous régliez le taux de rafraichissement entre 60 et 90 Hz, vous pourrez grappiller quelques heures d’usage supplémentaires, tout en tenant de toutes façon la journée.

Ce Huawei MateBook 14s est proposé en différentes configurations; en coloris Space Gray ou Spruce Green :

– MateBook 14s (i7 / 16 Go / 1 To EVO) 1549 €

– MateBook 14s (i7 / 16 Go / 512 Go) 1349 €

– MateBook 14s (i5 / 8 Go / 512 Go) 1149 €