On a testé… le DJI OM 5

DJI est peut-être plus connu pour ses superbes drones, mais il a fait un pas de côté du côté des stabilisateurs : ces gadgets intelligents qui maintiennent votre appareil photo à niveau et stable comme un roc pendant que vous vous promenez.

L’OM 5 est le cinquième et dernier né de la gamme de stabilisateurs mobiles de l’entreprise, conçus pour fonctionner exclusivement avec les smartphones. À 159 €, c’est assez cher pour un produit de ce genre, et seulement un an après l’excellent OM 4 (auquel nous avions attribué cinq étoiles en août 2020). Voyons si nous avons un gagnant.

Design : Bienvenue au bercail

Pour faire court, l’OM 5 est une poignée avec un stabilisateur à trois axes collé sur le dessus. Pour y fixer votre smartphone, vous placez une petite pince autour de celui-ci ; la pince se verrouille en place grâce à un puissant aimant. C’est très intelligent et rend le processus de montage et de démontage de votre téléphone simple et rapide ; il est également assez solide pour contenir un téléphone jusqu’à 290 g – vous n’avez jamais l’impression qu’une rafale de vent ou un trébuchement entraînera la destruction de votre mobile.

Une fois le téléphone et la pince retirés, l’OM 5 se replie dans une forme facile à ranger. Une pochette de rangement souple est incluse dans la boîte pour la protéger, avec suffisamment d’espace pour le mini trépied pliable (également inclus) et la pince pour téléphone.

À première vue, l’OM 5 ressemble beaucoup à l’OM 4, qui a également une pince magnétique et une conception pliable. Mais il est en réalité 100 g plus léger et environ 30% plus petit une fois plié – une amélioration assez significative de la portabilité.

L’autre grande différence de conception n’est pas immédiatement évidente, mais tirez fort sur le bras du cardan et vous le trouverez : il y a une tige d’extension qui fonctionne un peu comme une tige à selfie. Il ne s’étend que jusqu’à 21,5 cm, mais c’est plus que suffisant pour ajouter un peu d’espace de travail entre l’utilisateur de l’OM 5 et son téléphone – très pratique si vous souhaitez tenir davantage dans le cadre tout en vlogging ou en prenant un selfie.

Le mini trépied susmentionné se visse dans la base de la poignée et vous permet de placer l’OM 5 sur une surface plane pour filmer ou photographier sans être tenu. Il utilise également une vis de trépied standard. Vous pouvez donc le monter sur un trépied ordinaire ou similaire. La qualité de construction est rassurante et les commandes sont toutes bien placées, vous permettant d’utiliser l’OM 5 d’une seule main : il y a des boutons pour basculer l’orientation du téléphone entre portrait et paysage (pour répondre aux stories Insta et aux gens de TikTok !) et une manette pour ajuster manuellement les angles de la nacelle, tout en maintenant la gâchette, maintiendra votre téléphone dans la même direction, quelle que soit la direction dans laquelle vous vous déplacez.

Application : en beauté

Le cardan fonctionne sans Mimo, l’application compagnon de DJI (vous pouvez l’utiliser pour rendre vos appels FaceTime beaucoup moins tremblants, par exemple), mais il prend tout son sens lorsque les deux sont jumelés.

Mimo vous donne accès à ActiveTrack 4.0, le système de suivi (récemment mis à jour, selon DJI) qui gardera le stabilisateur pointant automatiquement vers un seul objet : dessinez une boîte autour de votre chat, votre neveu ou votre visage et émerveillez-vous comme, non Quelle que soit la façon dont vous déplacez l’OM 5, la caméra suit l’objet suivi. C’est vraiment bien quand l’OM 5 est aussi monté sur trépied : vous pouvez vous promener et la caméra vous suivra, vous gardant centré. ActiveTrack peut être contrarié par des mouvements brusques hors cadre ou si l’objet suivi est couvert ou bloqué pendant un certain temps, mais il est assez efficace pour réacquérir un verrou avec des visages.

En parlant de visages, l’application vous permet de prodiguer vous-même une gamme franchement dingue d’effets de beauté. Lissez et éclaircissez (vraiment ?) votre peau, affinez votre visage, agrandissez vos yeux – le tout finement contrôlé par des curseurs. Donc, si vous devez simplement ressembler à une sorte d’habitant de crypte démoniaque dans vos TikToks, les outils sont tous là pour y arriver.

L’application propose également une large gamme de modes de prise de vue spéciaux pour vous aider à créer des photos panoramiques, des zooms de chariot, des vidéos hyperlapse et timelapse et plus encore. Vous pouvez également déclencher l’appareil photo à l’aide de commandes gestuelles – faites-lui glisser un signe V pour prendre un selfie – ce qui semble gadget mais est vraiment pratique (sans jeu de mots) lorsque le cardan est installé sur un trépied. Une nouvelle fonctionnalité pour Mimo est ShotGuides, une collection de conseils créatifs et de tutoriels qui vous montre, dans l’application, comment tirer certains types de mouvements de caméra avec l’OM 5. Nous avons trouvé les suggestions contextuelles assez ennuyeuses (vous pouvez les activer off, bien sûr), mais pour les débutants qui ont du mal à faire vibrer leur contenu, ces suggestions thématiques pourraient faire une grande différence.

Performances : vous avez dit stable ?

L’OM 5 est une excellente plate-forme de stabilisation pour votre téléphone : aussi proche de votre propre petite plate-forme Steadicam que vous pouvez l’obtenir pour 159 €, nous pensons. Le bras de stabilisation a ses limites, évidemment. Mais utilisé correctement, il donnera à votre séquence vidéo une douceur que même la paire de mains la plus stable aurait du mal à atteindre.

En conjonction avec l’application Mimo, la personnalisation du stabilisateur est également un gros avantage : vous pouvez rapidement ajuster sa vitesse et sa réactivité en fonction de vos besoins. S’il ne se comporte pas tout à fait comme vous le souhaitez, vous pouvez probablement modifier cela en ajustant ces paramètres.

Il est particulièrement adapté au vlogging à l’aide de la caméra frontale de votre mobile, car ActiveTrack 4.0 et le stabilisateur éliminent la plupart du travail de cadrage, vous permettant de vous concentrer sur la marche et de penser à quelque chose d’intéressant à dire. Le poids inférieur par rapport à l’OM 4 et l’inclusion de la nouvelle tige d’extension ne font pas mal non plus, mettant moins de pression sur vos bras.

Le seul inconvénient de la taille plus petite mentionnée plus tôt ? Il s’agit d’une batterie plus petite, qui réduit l’autonomie de 15 heures de l’OM 4 à un peu plus de 6 heures (selon la fiche technique de DJI). Bien que ce soit une grosse baisse, nous pensons que le compromis entre la taille plus portable et l’ajout de la tige d’extension en vaut la peine; la batterie se recharge via USB-C dans tous les cas, donc trouver un moyen de la recharger pendant les tournages plus longs ne devrait pas être trop difficile.

DJI OM 5 : le verdict

Si vous possédez déjà un Osmo Mobile 3 ou OM 4, il n’y a probablement aucune raison impérieuse de passer immédiatement à ce nouveau modèle. Au fond, l’OM 5 n’est pas un grand bond en avant par rapport à ses prédécesseurs récents. Avec la réduction de la durée de vie de la batterie, vous pourriez même affirmer que l’OM 4 est un meilleur pari pour certaines personnes (d’autant plus que son prix est susceptible de baisser dans le sillage du lancement de l’OM 5).

Cela dit, nous pensons que la portabilité de l’OM 5 s’avérera une aubaine pour la plupart des utilisateurs, et la tige d’extension est également une inclusion intelligente.