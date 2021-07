On a testé l’Amazon Echo Show 8 (2e génération)

Une petite mise à jour, mais plutôt bienvenue…

Lorsque nous avons testé en 2019 l’Amazon Echo Show 8 de première génération, nous l’avions trouvé idéal : l’écran n’était ni trop grand, ni trop petit ; le haut-parleur avait l’air étonnamment costaud (bien qu’un peu lourd dans les basses) et son prix semblait à peu près correct.

Deux ans plus tard, voici donc un autre Echo Show 8 – bien qu’il faille sortir la loupe métaphorique pour les différencier. Le modèle de deuxième génération est presque identique à son prédécesseur, avec une mise à niveau de la caméra embarquée (13 MP remplaçant le petit 1MP de l’original) et un processeur plus rapide étant les seuls changements majeurs.

Design et qualité

L’Echo Show 8 millésime 2021 arbore exactement le même design en forme que le modèle d’origine, la majorité de l’extérieur étant enveloppée dans un tissu en maille. La face avant est à peu près recouverte par l’écran : un écran tactile 8 pouces 1200 x 800 avec un cadre assez volumineux. L’appareil photo est intégré à la face supérieure droite de ce cadre, avec un cache physique coulissant pour les moments où vous voulez vous assurer que personne ne regarde (on ne veut pas savoir ce que vous faites).

Un bouton micro sur le haut du haut-parleur vous permet d’activer et de désactiver les oreilles d’Alexa. A côté se trouvent des commandes de volume haut et bas (bien que vous puissiez, bien sûr, demander simplement à Alexa de régler la question). À l’arrière, il y a juste une prise pour le connecteur d’alimentation. On perd donc la sortie audio 3,5 mm de l’Echo Show 8 d’origine, ce qui est dommage même si elle sert peu en soi.

Le nouveau modèle est plus écologique que son prédécesseur : 30% de son plastique et tout son tissu ainsi que l’aluminium sont recyclés. C’est bien d’entendre cela, mais soyons honnêtes : si vos achats sont avant tout motivés par la durabilité et l’éthique, vous ne faites probablement pas vos achats sur Amazon.

Configuration et fonctionnalités

L’installation est extrêmement simple : sortez l’enceinte de son emballage minimaliste (également en carton recyclé à 98 %), branchez-la et elle vous demandera de vous connecter à votre réseau Wi-Fi domestique. Une fois cela fait, vous vous connectez à votre compte Amazon, confirmez votre fuseau horaire et votre adresse (pour la météo, le trafic, les actualités, etc.), décidez dans quelle “zone” de votre maison vous souhaitez qu’il se situe, nommez l’orateur et… c’est à peu près tout.



A l’usage, on s’habitue à demander à Alexa de jouer de la musique à partir de son compte Spotify, régler des minuteries, convertir des poids et des volumes américains déroutants et régler les disputes à l’heure du dîner pour savoir qui a remporté le plus de fois la FA Cup. C’est un outil utile voire essentiel. L’écran de l’Echo Show 8 ouvre cependant une toute nouvelle dimension de fonctionnalités : émissions de télévision via Netflix ou Prime Video ; appels vidéo ; vidéos de recettes ; visualisation de photos et plus encore.

Les limites se révèlent rapidement. Si vous souhaitez regarder des vidéos YouTube, vous devez le faire via le navigateur Web de l’appareil – il n’y a pas d’application intégrée et aucun moyen de diffuser une vidéo de votre smartphone sur l’écran. De plus, alors que certains services tiers populaires comme Netflix, Facebook, Spotify et Apple Music sont entièrement pris en charge, beaucoup ne le sont pas : vous ne pouvez pas demander à Alexa de diffuser des vidéos de Disney+ ou Now, ou de la musique de Deezer ou Tidal. Les photos de vos collections Facebook ou Amazon Photos peuvent être affichées, mais pas celles de vos archives Instagram ou Flickr. En d’autres termes, une partie importante des fonctionnalités de l’Echo Show 8 peut ne pas vous être d’une grande utilité – cela dépend vraiment des services que vous utilisez et de ceux que vous n’utilisez pas.

Les choses qui fonctionnent, cependant, fonctionnent bien. Dites « Alexa, montre-moi des photos de Facebook » et vous aurez droit à un diaporama de vos images téléchargées les plus récentes ; demandez des prévisions météo et vous en obtiendrez (bien détaillées) à l’écran, selon votre position actuelle.

Pour certains, la principale caractéristique de l’Echo Show 8 sera de passer des appels vidéo. Ce n’est pas le seul objectif de l’appareil photo de l’appareil – il peut également être utilisé comme une caméra de quasi-sécurité ou un interphone vidéo, diffusant une fenêtre en direct de tout ce qui se passe devant lui sur votre smartphone via l’application Alexa – mais ils représentent une grande partie de son attrait. Désormais, vos contacts peuvent vous regarder en 13 MP plutôt que tenter de le faire avec 1 MP. La caméra dispose d’un mode de suivi de reconnaissance faciale de base pour s’assurer que tout le monde dans la pièce est bien dans le cadre. Vous pouvez passer un appel vidéo à toute personne de votre liste de contacts disposant d’un appareil Echo équipé d’une caméra, ou d’un smartphone ou d’une tablette exécutant l’application Alexa.

Vous pouvez également passer des appels vocaux standard à l’aide de l’Echo Show 8 (encore une fois, en demandant à Alexa d’appeler un contact spécifique) et cela semble fonctionner pour à peu près tout le monde – pas besoin pour le destinataire de posséder un haut-parleur Echo ou d’avoir l’application Alexa sur leur téléphone.

Performances audio

Nous sommes maintenant habitués aux petites enceintes offrant un son puissant, mais l’Echo Show 8 surprend toujours par sa puissance. Une paire de haut-parleurs en néodyme de 2 pouces et un radiateur de basses passif produisent un son puissant dans les graves (un peu trop parfois) et capable de remplir un salon de taille décente, mais capable également de clarté et de nuance. Bien qu’il n’impressionne pas les audiophiles qui dépenseront volontiers plus que sa valeur totale pour une paire d’interconnexions stéréo, l’Echo Show 8 fait un travail efficace en matière de lecture de musique, de podcast ou de livre audio.

Si vous n’aimez pas le profil sonore, vous pouvez ouvrir l’application Alexa sur votre téléphone et modifier séparément les basses, les médiums et les aigus. Vous pouvez également le coupler avec le caisson Echo Sub en option si vous voulez de meilleures basses.

En plus de diffuser de la musique ou des livres audio via des services connectés comme Amazon Music, Apple Music, Spotify ou Audible, il fonctionne également comme un haut-parleur Bluetooth standard, ce qui est vraiment pratique.

Amazon Echo Show 8 (2e génération) – Le verdict

Le nouvel Echo Show 8 n’est peut-être pas un grand pas en avant par rapport au modèle d’origine, mais son appareil photo amélioré et son fonctionnement fluide et rapide en font une mise à jour utile et opportune. Si vous êtes un utilisateur des services Amazon ou de la petite mais importante sélection de services tiers entièrement pris en charge, la combinaison d’Alexa, d’un écran décent, d’un appareil photo net et de performances audio puissantes font de cette petite enceinte intelligente un ajout intéressant à votre intérieur.