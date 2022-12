On a testé… la Huawei Watch D

D’abord le suivi du sommeil. Puis la fréquence cardiaque, le stress et le SpO2. La pression artérielle pourrait-elle être la prochaine tendance en matière de santé portable ? C’est l’objectif de la Huawei Watch D. C’est l’une des premières montres intelligentes que nous ayons vues avec une pompe à air miniaturisée intégrée, éliminant ainsi le besoin d’un brassard gonflable géant pour obtenir une lecture précise.

Pour toute personne souffrant de maladies ou de conditions où l’enregistrement régulier de la pression artérielle est crucial, l’avoir avec vous en tout temps sur votre poignet pourrait changer la donne. Et pour le reste d’entre nous, cela pourrait être le réveil nécessaire pour dire non à la prochaine pinte de bière, ou se lever du canapé et faire de l’exercice.

Les tensiomètres miniaturisés étaient une chose avant la Watch D, mais c’est le premier que nous ayons vu qui ne ressemble pas à un appareil médical. Bien sûr, il n’est peut-être pas aussi élégant que les appareils portables plus traditionnels de l’entreprise, comme la Watch Fit 2 ou la Watch GT 3 Pro, mais il a au moins reçu un peu d’amour sur le plan du style. Le corps de la montre est en alliage d’aluminium, le verre du visage a une courbe lisse de 2,5D sur les côtés et le bracelet (bien que plutôt épais) a l’air convenablement sportif. Le tout est également classé IP68, il devrait donc ignorer à la fois la poussière, la pluie et la sueur.

La bande est épaisse car elle cache un airbag, essentiel pour des lectures précises de la pression artérielle, sous le caoutchouc extérieur. N’allez pas penser qu’il est facile d’échanger les sangles pour un design différent, cependant : la boucle est conçue pour obtenir un ajustement précis (nos poignets avaient besoin de l’encoche 14, apparemment), donc lorsque l’airbag se remplit, il applique la bonne quantité de pression pour une lecture cohérente. Le fermoir papillon signifie que vous n’avez qu’à mesurer au moins une fois.

L’écran AMOLED de 1,64 pouces est aussi lumineux, coloré et clair que prévu, compte tenu du pedigree portable de Huawei, et l’interface est essentiellement inchangée par rapport aux montres précédentes. La navigation est simple, tout en comprimant une quantité impressionnante d’informations sur chaque écran et en répondant rapidement aux pressions ou aux balayages.

En fait, prendre une mesure de la tension artérielle n’est pas aussi simple que d’appuyer sur un bouton : vous êtes censé vous asseoir pendant cinq minutes avant de commencer le processus et rester immobile tout au long, avec le bras de votre montre calé sur votre poitrine à la même hauteur que votre cœur en soutenant votre coude avec votre autre bras. Une fois que vous êtes prêt, l’airbag se gonfle et se resserre rapidement autour de votre poignet.

C’est impressionnant la pression qu’une si petite pompe à air est capable d’appliquer, et pratiquement sans bruit également. La lecture prend jusqu’à une minute, puis le groupe se dégonfle à nouveau. La société estime que la marge d’erreur est de ± 3 mm Hg, ce qui est là-haut avec la plupart des moniteurs de pression artérielle de type brassard.

Vos résultats sont représentés sur une échelle pour les pressions systolique et diastolique, et enregistrés dans la vaste application compagnon Santé de Huawei. Nous blâmons nos chiffres élevés sur le stress de courir à longueur de journée.

Huawei a ajouté dans sa Watch D toute la technologie de suivi de la santé habituelle de ses autres montres. Avec une certification médicale sécurisée, Huawei a également pu inclure une fonction d’électrocardiogramme (ECG). Vous pouvez toujours enregistrer vos courses, recevoir des notifications de smartphone sur votre poignet, contrôler la lecture de musique et un assistant intelligent – ​​bien que si notre expérience avec les appareils portables Huawei précédents est quelque chose à dire, ce dernier ne sera que pour ceux qui utilisent également un téléphone Huawei.

Cette montre tiendra apparemment jusqu’à sept jours loin du secteur, ce qui est un grand pas en avant par rapport à une Apple Watch ou même à une Samsung Galaxy Watch5 Pro – et c’est avec cinq ou six lectures de tension artérielle par jour, plus quelques heures de suivi des exercices.

Cette Watch D n’est pas destinée uniquement aux personnes souffrant de problèmes liés à la pression artérielle. Cela ouvre un tout nouvel aspect au suivi de la santé qui était autrefois le domaine des dispositifs médicaux dédiés. Nous avons aimé la facilité avec laquelle il était possible d’obtenir une lecture précise, puis de l’utiliser comme une montre intelligente ordinaire une minute plus tard.

La technologie de pointe est rarement bon marché, bien sûr. Cette Watch D vous coûtera 399 €, ce qui la place parmi les montres intelligentes haut de gamme de concurrents comme Samsung.