Omega dévoile ses nouvelles Constellation pour homme

Ces nouvelles montres Constellation d’un diamètre de 41 mm reprennent les codes esthétiques de la collection, tels que les griffes emblématiques et les facettes en demi-lune de part et d’autre du boîtier. Ces créations font par ailleurs la part belle aux matériaux de pointe les plus raffinés utilisés dans l’univers de l’horlogerie Omega. On retrouve notamment des modèles en acier inoxydable, en or 18K, et des montres réunissant ces deux matériaux.

Faisant écho au verre saphir miroitant de la Constellation Manhattan originale de 1982, la quasi-totalité des lunettes sont confectionnées en céramique polie. Un seul modèle de la collection arbore une lunette en acier inoxydable rehaussée de chiffres romains noircis. Sur les autres montres dotées de lunettes en céramique, les chiffres romains sont en Ceragold ou en Liquidmetal.

Avec une esthétique plus raffinée que les précédents modèles, ces nouvelles montres sont sublimées par des angles biseautés sur le boîtier et les griffes, mais également par une couronne subtilement retravaillée. Les aiguilles ont été redessinées dans cet esprit, et les nouveaux index sont inspirés des gratte-ciel de Manhattan, notamment des facettes triangulaires de la Freedom Tower.

La plupart des nouveaux modèles de 2020 se présenteront sur des bracelets en cuir avec doublure en caoutchouc antibactérienne. Un maillon décoratif en métal relie les deux extrémités du bracelet au boîtier, apportant une touche unique aux créations. Ces nouvelles montres peuvent être associées à tous les bracelets de la collection Constellation 39 mm en métal, pour un style ton sur ton, ou bien en cuir.

De son côté, le fond de boîtier en verre saphir offre une vue imprenable sur le calibre OMEGA Master Co-Axial 8900/8901. Répondant aux plus hauts critères de l’industrie horlogère en termes de précision, de performance et de résistance magnétique, toutes les montres sont certifiées Master Chronometer par l’Institut Fédéral Suisse de Métrologie (METAS).

Omega Constellation, à partir de 6 100 €, www.omegawatches.com/fr/shopnow