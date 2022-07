NuraTrue Pro apporte un son lossless aux écouteurs personnalisés

Les écouteurs incluent le dernier codec sans perte aptX de Qualcomm et vous permettent de personnaliser votre son à l’aide de l’application Nura.

Le pionnier du son personnalisé Nura a présenté une version Pro de ses écouteurs Trie wireless NuraTrue. Les écouteurs incluent également Spatial Audio alimenté par Dirac Virtuo avec et bénéficient de la suppression active du bruit (ANC).

Initialement disponibles sur Kickstarter pour 199 $, ces écouteurs incluent le dernier codec aptX Lossless de Qualcomm qui prend en charge jusqu’à 44,1 kHz une qualité audio sans perte de CD 16 bits. Ce qui signifie que certains téléphones équipés de processeurs Snapdragon de dernière génération (Snapdragon Sound) peuvent diffuser dans vos oreilles un son de haute qualité via Bluetooth. C’est un avantage certain par rapport aux écouteurs rivaux comme les AirPods Pro d’Apple et le WF-1000XM4 de Sony qui ne prennent pas en charge le sans perte.

Nous allons voir de plus en plus d’écouteurs de ce genre arriver sur le marché au cours des prochains mois (comme cette annonce récente d’Edifier) ​​mais les nouveaux modèles de Nura ont un avantage sur leurs rivaux – ils peuvent adapter leur son à votre audition, ce qui signifie que le son est spécialement optimisé pour vous.

Comme pour les autres produits de Nura, cela se fait via un test d’ajustement de l’oreille pour s’assurer que les écouteurs sont correctement placés dans vos oreilles, ainsi qu’un test d’une minute pour évaluer la façon dont vous entendez le son. Tout cela se fait à l’aide de l’application Nura pour iOS ou Android. Ce processus lance un réglage d’égalisation individualisé.

L’ANC fonctionne à l’aide d’un trio de microphones à détection de bruit pour analyser les sons de fond en combinaison avec des techniques avancées de traitement du signal numérique, garantissant que l’expérience d’écoute reste au cœur de l’attention de l’utilisateur.

Le NuraTrue Pro est également rétrocompatible avec les anciennes versions du matériel Qualcomm aptX Adaptive ou Classic. Ils font suite aux précédents écouteurs à tour de cou NuraLoop et NuraTrue, une version antérieure sans prise en charge sans perte ni suppression active du bruit. Les deux font suite aux écouteurs Nuraphone originaux de 2018.