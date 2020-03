Nuki Opener connecte l’interphone

Nuki Opener complète la serrure connectée par un accès intelligent à la porte d’entrée de l’immeuble pour tous ceux qui vivent en appartement. Nuki a conçu l’Opener pour résoudre le problème des clés sur la porte d’entrée principale de l’immeuble. Les personnes autorisées par l’application n’auront qu’à sonner chez vous et l’Opener va ouvrir automatiquement la porte d’entrée. C’est la fonction « Ring to open ». Avec le Nuki Opener et la Nuki Smart Lock 2.0, la porte d’entrée de l’immeuble et celle de l’appartement peuvent ainsi s’ouvrir de manière intelligente, sans avoir à sortir le smartphone et surtout entièrement sans clés.

Il est également possible d’ouvrir à distance la porte d’entrée de l’immeuble par l’application Nuki. Chaque utilisateur autorisé peut donner accès à distance à n’importe quel moment, pratique par exemple pour une livraison, le colis pouvant être déposé devant la porte de l’appartement. C’est tout aussi pratique pour un ami qui arrive à l’improviste ou un artisan pour une intervention car il sera possible de le laisser accéder à l’immeuble et à l’appartement, même si on est à l’autre bout du monde.

Il est même possible de coupler l’ouverture de la porte d’entrée à la pression sur la sonnette de l’interphone pour une durée déterminée, quand on organise une fête par exemple. Cela signifie que la porte s’ouvre automatiquement dès que quelqu’un sonne. C’est le « Mode continu » dans l’application. C’est aussi une solution idéale pour l’accès à un cabinet médical. Il est même possible de supprimer la sonnerie quand on appuie sur le bouton de l’interphone, pour éviter d’être dérangé à chaque fois.

Pour installer l’Opener, l’appartement doit être équipé du Nuki Bridge ce qui permet aussi de donner accès à distance. L’installation est conçue pour être effectuée par un particulier et un guide détaillé est disponible dans l’application Nuki. Il n’y a aucun risque électrique puisque les interphones fonctionnent en courant basse tension. L’Opener est alimenté par piles et donc indépendant, même s’il peut alternativement être alimenté en micro-USB.

Pour vérifier si votre interphone est compatible avec le Nuki Opener, il suffit de suivre ce lien : https://nuki.io/fr/opener/#compatibility

Opener, 99 euros chez Boulanger, Cdiscount et Amazon, auprès de divers revendeurs Apple Premium, ou directement sur la boutique en ligne de Nuki : https://shop.nuki.io/fr/

Le Pack Nuki Opener Combo (Nuki Smart Lock 2.0, Nuki Bridge et Nuki Opener) ou encore le Nuki Opener Set (Nuki Opener et Nuki Bridge) sont proposés aux prix publics conseillés respectifs de 349 € et 198 € dans la boutique en ligne de Nuki.