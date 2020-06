Nouveaux maillots PUMA Football pour l’OM : « cOMbat continue »

Le « cOMbat continue », c’est à travers cette campagne que PUMA Football et L’Olympique de Marseille présentent aujourd’hui les tenues domicile et extérieure de la saison 2020/2021 du club comme prélude au retour du football et à la reprise d’une nouvelle saison qui s’annonce palpitante pour tous les supporters du club.

La campagne repose sur le « cOMbat continue » en hommage à la ferveur phocéenne, au peuple marseillais unis et solidaire, aux supporters prêts à se battre avec passion pour relever les grands défis qui les attendent au cours de la saison 2020/2021. Ce cOMbat quotidien fait également écho à l’engagement des marseillais et de leur club ces derniers mois qui se poursuivra prochainement sur les terrains de football.

Dès les prémisses de son partenariat avec l’Olympique de Marseille, PUMA a affiché sa volonté de se nourrir de l’ADN du sud de la France et de s’associer à la culture de performance que la marque partage avec le club. Cette ambition s’est traduite dans les différentes prises de paroles de la marque qui ont rythmées les premières années de partenariat.

Cette saison, l’équipementier et le club ont fait le choix de développer des maillots domicile et extérieur inspirés des caractéristiques architecturales et culturelles de la ville qui en font sa particularité. A travers ces designs, la marque a de nouveau pris le parti de mettre en avant des symboles identitaires forts et rassembleurs de Marseille.



Le maillot HOME de la saison 2020/2021 s’inspire de l’architecture moderne de la deuxième moitié du 20ème siècle omniprésente à Marseille en reprenant subtilement les lignes des designs structuraux d’un monument emblématique de la ville.

PUMA a fait le choix de développer une tenue blanche avec des touches de bleu azur. Le design apposé sur l’avant apporte du relief et de la modernité au maillot qui sera complété par un short et des chaussettes blanches.

Sur une base bleue marine, le maillot AWAY rend hommage aux quartiers identitaires et multiculturels qui sont si caractéristiques de Marseille. Chaque maillot aura un design unique représentant ces arrondissements ainsi que le monument symbolique de la ville, emblème de l’unité et de la fierté du peuple Marseillais.

Les détails or et bleu azur du maillot font échos aux couleurs emblématiques du club et il sera associé à un short bleu marine. Le nom de la cité phocéenne a été brodé à l’arrière du col des deux maillots afin de renforcer l’aspect identitaire.

Les maillots authentiques (Slim fit) qui sont portés par les joueurs lors des rencontres. Ils sont élaborés avec la technologie Shincool mise au point par PUMA, qui permet d’ajuster efficacement la température corporelle et l’humidité (jusqu’à -2,2°C). Sur l’arrière, un mesh ultra technique optimise le confort, la respirabilité et l’évacuation de la transpiration, il est renforcé par des découpes laser en haut du torse et dans le dos.

Les maillots replica (Regular fit) sont confectionnés avec la technologie dryCELL qui régule la température du corps. On y trouve également des inserts latéraux en mesh pour l’évacuation de la transpiration.

Les tenues domicile, extérieure ainsi que les ensembles d’entraînement seront disponibles dans les boutiques officielles, sur om.fr et chez les revendeurs sportifs dès le 13 juin.