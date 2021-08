New Era en mode camouflage urbain

City Camo (MLB) revient chez New Era avec un esprit revival repensé, inspiré par la créativité moderne. En revisitant les détails militaires classiques avec un imprimé abstrait, le nouveau camouflage audacieux à effet brosse de la marque est taillée pour le studio et la rue.

Dans un mélange de couleurs boisées et urbaines striées de taches de couleurs vibrantes et inattendues, l’impression expressive remplit les logos emblématiques de la Major League Baseball sur les t-shirts en coton et les 9FORTY de la collection – mais le motif occupe le devant de la scène grâce à l’impression de la silhouette 9FORTY A-Frame Trucker de New Era.

Les deux casquettes silhouettes sont dotées de sangles réglables et de bords recourbés, le modèle Trucker est également doté d’un panneau arrière en maille, qui offre un fort contraste de tonalité et de texture.

Cette nouvelle collection City Camo – Camo Recreated (MLB) est notamment disponible sur www.neweracap.eu