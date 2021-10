New Era dévoile sa collaboration avec Alpha Wann

New Era est fière de présenter The Music Generations, des artistes qui, individuellement, ont incarné et incarneront leur génération avec leur vision unique de la musique, de la culture de rue et de la mode. The Music Generations dévoile des aperçus exclusifs de la vie de ces artistes, en se plongeant dans leur histoire extraordinaire, leurs influences et leur quotidien. Tout cela prend vie grâce à une série de contenus captivants et de produits à leur image. En s’inspirant de l’histoire riche de New Era afin créer des designs avant-gardistes, ces collections entièrement personnalisées représentent la vision de ces artistes sur la prochaine ère du style.

Alpha Wann, rappeur d’origine Parisienne, est un pilier de la scène du hip-hop français. Son influence remonte à l’époque du groupe emblématique 1995 et du collectif L’entourage. La carrière solo d’Alpha Wann connaît un énorme succès, notamment avec son disque d’or pour Une Main Lave L’Autre et la Don Dada Mixtape vol.1 (publiée par son propre label). La collection d’Alpha Wann est fidèle à son souci du détail et à son flair créatif minimaliste, avec une 9TWENTY légère et facile à porter, disponible en bleu ou en vert. Le film suit Alpha Wann dans les rues du nord de Paris, où il passe ses journées à enregistrer de la musique.

Alpha Wann explique : “Je pense que lorsque vous avez vraiment une passion, tout fait sens. J’ai passé tellement d’années à collectionner les casquettes New Era à l’époque – désormais la boucle est bouclée.” Pour sa campagne The Music Generations, New Era est également allé à la rencontre des artistes britanniques AJ Tracey et Easy Life, mais aussi Elias en Allemagne.

“New Era est incroyablement fière de son héritage au sein de la musique, en travaillant notamment avec de nombreux musiciens parmi les plus emblématiques de nos générations. Nous sommes ravis de travailler avec les artistes de The Music Generations qui, avec New Era, ont créé de nouvelles versions de certaines de nos silhouettes les plus emblématiques”. ajoute Laurence Joslin, Brand Director EMEA chez New Era.

Collection disponible sur www.neweracap.eu, Citadium.com (également en magasin), et Dondada.fr à partir de 33€.