New Era annonce un partenariat officiel avec Oracle Red Bull Racing

New Era, la première marque mondiale de couvre-chefs sport et lifestyle, annonce un partenariat mondial avec Oracle Red Bull Racing.

New Era, originaire de Buffalo, dans l’État de New York, apporte plus d’un siècle d’expertise dans la confection de couvre-chefs de qualité aux plus grandes ligues sportives du monde comme notamment la Major League Baseball (MLB), la National Basketball Association (NBA) ou encore National Football League (NFL). Ce nouveau partenariat renforce la présence de New Era dans le sport automobile de la F1, ainsi que son rôle de fournisseur officiel de couvre-chefs pour des équipes de football, de rugby et de golf.

Dans le cadre de ce partenariat, New Era produira des casquettes pour le quintuple champion du monde des constructeurs ainsi que des casquettes officielles de pilote pour Sergio Perez et le double champion du monde Max Verstappen, qu’ils porteront tout au long de la saison 2023.

La collection « Grand Public » comprend plusieurs styles de couvre-chefs classiques, notamment la casquette 59FIFTY Fitted emblématique de la marque, les Snapback 9FORTY et 9FIFTY, la Trucker, le Cuff Beanie ainsi qu’un bob en taille adultes et jeunes. Cette première collection de couvre-chefs sera disponible dans la livrée classique bleu, rouge et jaune d’Oracle Red Bull Racing et offrira également des styles supplémentaires dans une palette de couleurs saisonnières pour le consommateur plus lifesyle. Chaque modèle portera le logo officiel d’Oracle Red Bull Racing sur le panel avant, ainsi que le fameux drapeau New Era sur le côté gauche. Tous les modèles sont réalisés en polyester léger et résistant.

La collection sera disponible à la vente dans les boutiques en ligne et les points de vente New Era et Oracle Red Bull Racing au début de la saison 2023 de Formule 1.



« La marque New Era est emblématique, estime Christian Horner, directeur de l’équipe et PDG d’Oracle Red Bull Racing.. Transcendant le sport et la mode, elle est véritablement tissée dans le tissu de la culture mondiale. Notre partenariat avec New Era va nous permettre de faire découvrir la F1 et Oracle Red Bull Racing à un public encore plus large grâce à une collection et une ligne de couvre-chefs innovantes. La nouvelle gamme sera disponible dans les couleurs familières de la livrée Oracle Red Bull Racing et comprendra également quelques modèles spéciaux spécifiques à la course au cours de la saison. Cette collaboration nous donne l’opportunité de nous connecter avec les fans à un nouveau niveau et nous sommes ravis d’aller encore plus loin aux côtés d’une marque aussi synonyme d’innovation et de mode que New Era. »

La collection officielle d’équipe et de pilotes sera également lancée dans les styles New Era 9FORTY, Cuff Beanie et 9FIFTY, avec des broderies supplémentaires relatives aux sponsors de l’équipe. Des casquettes supplémentaires seront également disponibles avec les sponsors de Sergio Perez et Max Verstappen, les drapeaux nationaux brodés sur le côté arrière gauche, et leurs numéros de course personnels correspondants. La collection de l’équipe et du pilote constituera le couvre-chef officiel sur le circuit pour la saison.