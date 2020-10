Nest, Pixel, Chromecast… Tout ce que que vous devez savoir sur la keynote de Google

Google fait l’événement cette année encore, avec une foule de stars comme Mark Ronson et Selena Gomez expliquant à quel point ils aiment la musique.

Tout cela pour introduire le nouveau Nest Audio Speaker, un remplaçant pour le Google Home (2016), quelque part entre le Nest Home Max et le Nest Mini.

Ensuite, est venue l’heure du Google Chromecast avec Google TV intégré, qui indique la fin de l’application Google Play et TV. Mais vous obtenez une télécommande soignée et elle ne nécessite plus de smartphone puisque Google TV vous apporte un système d’exploitation dédié.

ECe ne serait pas un événement Google sans nouvelles du très attendu Pixel 5 5G et du Pixel 4a 5G étrangement similaire. A ce sujet, lorsque vous achetez un Pixel 4a (5G) ou un Pixel 5, vous bénéficierez d’un essai Stadia et YouTube Premium pendant 3 mois, de 100 Go de stockage avec Google One pendant 3 mois et de Google Play Pass et Play Points pendant 3 mois. Miam ! Google ajoute également la surveillance de groupe aux chats Duo Video, afin que vous puissiez facilement partager l’écran avec la personne avec laquelle vous discutez et même regarder un film ensemble. Ce qui, compte tenu des restrictions de voyage actuelles, pourrait s’avérer très utile…