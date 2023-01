Nacon présente la MG-X made for iPhone

Nacon annonce la sortie de son nouveau modèle de manette MG-X Made For iPhone. Sous licence officielle Xbox, la manette Cloud Gaming MG-X Made For iPhone est l’accessoire idéal pour les détenteurs du Xbox Game Pass Ultimate.

À l’instar de la MG-X, saluée par la critique depuis sa sortie en septembre 2021, la MG-X Made For iPhone permet aux joueurs de profiter de toutes les commandes classiques d’une manette pour les jeux mobile. Tout comme la MG-X Pro Made for iPhone, sortie en décembre 2022, elle est compatible avec les différents modèles d’iPhone, du 6S aux plus récents, grâce à son support ajustable et sa connexion Bluetooth. La manette se connecte facilement à un iPhone et permet de prendre en main tous les jeux de l’offre Xbox Game Pass Ultimate.



Avec 20 heures d’autonomie, sa batterie puissante est rechargeable avec un câble USB-C, offrant de longues heures de jeu. Un bandeau de LED vous indique le niveau de la batterie. Cette manette fonctionne avec tous les modèles d’iPhone depuis le 6S jusqu’aux plus récents, équipés de iOS 14.

Nacon MG-X Made For iPhone, 120 €

www.nacongaming.com