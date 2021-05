Muse M-109 DBW, la radio à emporter partout

Muse présente sa nouvelle radio M-109 DBW, équipée d’un double tuner FM et DAB+, d’un affichage digital et d’une molette de navigation pour profiter pleinement et simplement de la radio numérique ! D’un format compact (18 cm de longueur) et fonctionnant sur piles comme sur secteur, elle pourra vous accompagner lors de vos déplacements ou vous distraire à domicile. Elle intègre également une prise casque afin d’écouter vos stations préférées en toute discrétion. Enfin, elle dispose d’une fonction horloge et réveil pour se rendre encore plus indispensable. Ce modèle existe également en noir, sous la référence M-109 DB

Muse M-109 DBW, 40 €