Mouton Cadet dévoile le second millésime rosé de sa gamme Les Parcelles lancée en 2020 et continue de réinventer les codes du vin de Bordeaux. Les Parcelles Rosé, c’est une invitation à la découverte du Sud-Ouest, sa richesse, son terroir et le savoir-faire des femmes et hommes qui le font vivre et le partagent.

Avec ce millésime 2020, Les Parcelles Rosé exprime cet esprit de légèreté, de fraîcheur et de générosité qui signe la gamme. D’un rose vif, sa couleur et sa brillance font échos à la gourmandise des fruits rouges frais, rehaussés par les notes exotiques de goyave et de grenade. Très aromatique, Les Parcelles rosé se distingue par une élégance et une finesse en bouche. Cette combinaison de fraîcheur et de gourmandise est une invitation au partage et à la joie de vivre chère au Sud-Ouest.

Fruit d’une sélection minutieuse d’une dizaine de parcelles située entre la Dordogne et la Garonne, cette micro-cuvée fleure bon l’océan. Un hiver relativement sec et chaud suivi d’un printemps frais et pluvieux puis d’un été chaud, a permis au millésime 2020 de développer une subtile expression de fruits mêlée à un bel équilibre des saveurs. Grâce à la profonde et intime connaissance des vignobles de Bordeaux, les œnologues de Mouton Cadet ont sélectionné, main dans la main avec les viticulteurs-partenaires, les parcelles présentant les meilleurs raisins au cœur des terroirs les plus qualitatifs. Issu d’exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale (HVE), Les Parcelles Rosé est élaboré dans le respect du terroir et des Hommes. C’est tout le savoir-faire des équipes de Baron Philippe de Rothschild qui s’exprime au travers de ce rosé grâce à la qualité de son origine et au soin porté à son élaboration.

Prix de vente conseillé : 14 € la bouteille de 75 cl

Disponible chez les cavistes, sur vinatis.com