Morphea 2, la première literie connectée qui détecte les apnées du sommeil

Cinq ans après le lancement du premier matelas intelligent sur le marché français (Morphea), le fabricant Maliterie revient avec une Morphea 2, literie connectée avec technologie Withings embarquée et certifiée médicalement. Conçu en partenariat avec Withings, le Morphea 2 embarque des capteurs ultra sensibles et performants, désormais intégrés dans le sommier et non plus dans le matelas. Une nuance de taille en termes de confort, et d’accessibilité à tous, qui permet d’optimiser son sommeil et même d’en détecter les apnées.

Le Morphea 2 embarque des capteurs ultra sensibles et performants (les nouveaux Withings Sleep analyzer), dans un sommier Maliterie. Contrairement à la première génération de Morphea, où les capteurs étaient intégrés dans un matelas défini, le Morphea 2 laisse le libre choix du matelas. Une nuance significative en termes de confort et de qualité souhaitée. Si les capteurs ont un emplacement de prédilection dans le sommier (prévu pour une morphologie standard), ils sont repositionnables pour s’adapter à tous les profils et notamment aux cas particuliers (sportifs, personne seule dormant au centre d’un lit double, etc.). Totalement intégrée, la technologie est transparente pour l’utilisateur : aucune gêne au toucher (pour le capteur), câblage invisible des capteurs, de leur alimentation et des ports USB latéraux.

Installé près du Mans depuis 1945, Maliterie est un des premiers fabricants français de literie fixe et électrique (leader de lits électriques en France) et fabricant de sièges de relaxation (depuis le rachat des Sièges Chaillard en 2016, l’un des derniers fabricants français de fauteuils et canapés de relaxation, créé en 1905 et basé à Besançon). Le Groupe Maliterie se bat pour préserver le savoir-faire français de qualité (nombreuses certifications : Belle Literie, Belle Literie Excellence et NF), tout en le rendant accessible au plus grand nombre grâce à une stratégie de vente sans intermédiaire, donc à prix réduits.