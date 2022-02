“Moon Knight” : la bande annonce dévoilée pendant le Super Bowl

De nouvelles images ainsi qu’une nouvelle affiche de la série originale Marvel Studios « Moon Knight », qui met en scène un super-héros Marvel encore jamais porté à l’écran, ont été révélées hier soir lors de la soirée du Super Bowl.

« Moon Knight » raconte comment Steven Grant, employé discret dans une boutique de souvenirs, est soudain victime de pertes de mémoire et hanté par des visions d’une autre vie. Il découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et qu’il partage le même corps qu’un mercenaire, Marc Spector. Alors que l’étau se resserre sur Steven / Marc, les deux hommes, plongés dans une aventure périlleuse parmi les puissants dieux d’Égypte, vont devoir trouver leur équilibre dans cette double identité.

Au casting de « Moon Knight » Oscar Isaac,Ethan Hawke et May Calamawy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Grant Curtis, Brad Winderbaum, Oscar Isaac, Mohamed Diab et Jeremy Slater en sont les producteurs exécutifs. Trevor Waterson et Rebecca Kirsch sont co-producteurs exécutifs et Jeremy Slaterest le scénariste en chef de cette série.

Cette toute nouvelle série originale Marvel Studios à découvrir en exclusivité sur Disney+ à partir du 30 Mars 2022