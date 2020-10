Microsoft Surface Laptop Go, un 2-en-1 compact ET un PC abordable

Apparemment catégorique sur le fait qu’il doit y avoir une Surface adaptée à chaque situation, Microsoft a aujourd’hui introduit un nouveau produit à sa gamme informatique portable. Et le Surface Laptop Go est peut-être le plus portable de tous. L’écran tactile 12,4 pouces de cet ordinateur portable à partir de 629 € en fait un rival évident du futur MacBook 12 pouces d’Apple, ainsi que de divers Chromebooks. Son clavier pleine taille signifie que vous n’avez pas à faire de compromis en termes de facilité d’utilisation.

Fabriqué à partir de métal léger, ce petit bébé est disponible en trois couleurs : bleu glacier, grès et platine, et comprend à la fois des ports USB-C et USB-A. Il est alimenté par un processeur Intel i5 Quad-Core de 10e génération, avec jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi qu’une webcam 720p intégrée, et des haut-parleurs Dolby Audio. Avec 13 heures d’autonomie, le plus petit ordinateur portable Surface a clairement de grandes ambitions. Les précommandes sont ouvertes pour une date de sortie le 27 octobre.