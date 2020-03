Microlino 2.0, la microcar électrique suisse trooooop mignonne

Bon, elle aurait dû être présentée au Salon de l’auto de Genève, mais le coronavirus a eu raison de lui. Ce qui ne l’empêche pas de sortir quand même. Le constructeur suisse de véhicules électriques Micro Mobility Systems a levé le voile sur le Microlino 2.0 (12 000 €), la dernière version de sa toute petite voiture électrique la nouvelle Microlino a été entièrement repensée pour répondre à l’évolution des normes de sécurité. Elle offre plus de stabilité grâce à une structure remaniée et un arrière plus large. Elle embarque également un moteur électrique plus puissant et plus efficace, avec une colonne de direction fixe et des montants plus fins offrant une meilleure visibilité. A cela s’ajoutent des sièges plus confortables et un tableau de bord numérique personnalisable. Oh, et si vous vous demandez si elle roule vraiment, sachez que cette Microlino 2.0 anion ce une mvitesse de pointe de 90 km / h et la même autonomie que la version précédente, soit 200 km.