Meural Canvas II, oeuvres d’art numériques

Transformez vos murs en galerie d’art avec Meural Canvas II Powered by Netgear. La nouvelle toile connectée Meural Canvas II prpose une nouvelle taille de cadre, de performances améliorées et d’une collection toujours plus large des plus belles œuvres d’art.

Meural Canvas II par NETGEAR est une toile digitale sophistiquée et connectée au WiFi. Elle est pensée pour introduire le monde de l’art dans votre maison ou votre bureau. Avec son écran mat anti-reflet unique en son genre, et sa technologie brevetée TrueArt, Meural Canvas met en valeur chaque coup de pinceau, de sorte que chaque œuvre soit représentée aussi fidèlement que l’original. Les toiles intelligentes Meural constituent aussi un moyen remarquable de mettre en lumière ses plus belles photographies personnelles.

Meural Canvas II profite de performances WiFi améliorées pour des téléchargements plus rapides et une portée étendue.

La configuration initiale de la toile connectée a été perfectionnée et simplifiée pour être rapide et facile avec l’ajout d’un QR code pour une connectivité rapide à votre réseau WiFi. De plus, la toile est maintenant plus efficace du point de vue énergétique et consomme 45 % moins d’énergie que le modèle précédent. Le capteur de lumière ambiante situé sur la partie avant a également été revu pour adapter l’éclairage de l’écran à celui de l’environnement, garantissant un affichage optimal de chaque œuvre.

Le nouveau cadre Meural Canvas II se décline en deux tailles : 48x74cm pour le grand modèle qui embarque un écran HD de 27 pouces, 41x61cm pour le petit modèle avec un écran HD de 21,5 pouces

Il existe quatre façons de naviguer dans la bibliothèque d’œuvres d’art :

• Commande gestuelle : d’un geste de la main devant l’un des deux capteurs intégrés au Meural Canvas II, vous pourrez changer d’œuvres ou modifier les paramètres,

• Commande vocale (avec un appareil Amazon Alexa pour le moment),

• Sur l’application Meural (iOS et Android),

• Sur ordinateur (via le tableau de bord my.meural.com), Une fois abonnés, les membres Meural ont accès à une bibliothèque de plus de 30 000 œuvres d’art en constante évolution et provenant des principaux musées, artistes et collections d’images du monde entier. Profitez des classiques de la Renaissance, des plus grands peintres impressionnistes ou encore des collections d’œuvres modernes, postmodernes et photographiques.

Meural Canvas II Powered by Netgear :

• Cadre noir ou blanc 41x61cm avec un écran 21,5 pouces (55cm) – 649 €

• Cadre en bois clair ou foncé 41x61cm avec un écran 21,5 pouces (55cm) – 699 €

• Cadre noir ou blanc 48x74cm avec un écran 27 pouces (69cm) – 849 €

• Cadre en bois clair ou foncé 48x74cm avec un écran 27 pouces (69cm) – 899 €

• Support pivotant compatible 21,5’’ et 27’’ – 49,99 €