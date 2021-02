Mettez une Porsche Carrera (TAG Heuer) à votre poignet

La nouvelle montre Chronographe TAG Heuer Carrera Porsche est le premier fruit de la collaboration entre les deux marques emblématiques.

Carrera est un nom emblématique associé à TAG Heuer et Porsche depuis des générations il était donc naturel de le choisir pour leur première création commune. Hommage rendu à l’héritage de deux marques légendaires, sur et hors circuit, le nouveau chronographe offre un premier aperçu de ce que ces deux marques sont capables d’accomplir ensemble. Basé sur le design sportif du Chronographe TAG Heuer Carrera Sport et son échelle tachymétrique distinctive gravée sur la lunette, il affiche un grand nombre de caractéristiques esthétiques inspirées de Porsche.

L’inscription Porsche est gravée sur la lunette et sa police de caractères unique est également reprise sur les index. Les couleurs Porsche que sont le rouge, le noir et le gris – qui rappellent également les modèles historiques de Heuer – viennent en rappel sur la montre, et la masse oscillante, redessinée en hommage au célèbre volant de Porsche, est clairement visible à travers le fond en verre transparent du boîtier marqué des inscriptions Porsche et TAG Heuer.

Les chiffres arabes du cadran à la finition asphalte unique, créé tout spécialement pour ce modèle,rappellent les chiffres du tableau de bord des superbes voitures de sport Porsche. Ce garde-temps est présenté sur un luxueux bracelet en cuir de veau très doux et doté de nouvelles surpiqûres qui rappellent l’intérieur d’une Porsche ou sur un bracelet acier à maillons reflétant l’esprit de design profilé de la course. Cette magnifique montre bat au rythme du mouvement de manufacture Calibre Heuer 02 doté d’une impressionnante réserve de marche de 80 heures.