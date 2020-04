MEDION & Gamestream offrent des jeux vidéo en streaming en illimité

Le géant de l’électronique grand public allemand et la start-up française, leader mondial des solutions de Cloud Gaming en B2B, proposent un accès gratuit et illimité au service MEDION ERAZER Cloud Gaming, afin de permettre aux familles de jouer ensemble.

Ils s’engagent à offrir, durant toute la période du confinement, un accès gratuit et illimité à l’ensemble des jeux présents sur MEDION ERAZER Cloud Gaming, afin d’apporter bien-être et évasion aux enfants et à leurs parents. « Gamestream a fait preuve d’une réactivité remarquable pendant cette crise, en dimensionnant très rapidement son offre clé en main de jeux vidéo en streaming, afin d’offrir à tous un catalogue de jeux adapté aux familles et offrant une expérience de jeu optimale », explique Martin Wortmann, directeur de Digital Games Distribution.

MEDION ERAZER Cloud Gaming permet aux citoyens allemands, préalablement enregistrés sur le site, d’accéder à une trentaine de jeux, conçus tout spécialement pour une cible familiale et comptant des licences aussi connues que : Disney Universe, GRID Autosport, LEGO Star Wars – The Complete Saga ou encore Ultra Street Fighter IV.

L’initiative lancée le 3 avril 2020 a déjà enregistré plusieurs milliers de demandes et a permis aux abonnés de jouer à plusieurs milliers de parties.

Pour s’inscrire cliquer ICI