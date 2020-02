Marshall dévoile son Monitor II A.N.C

Une performance audio supérieure, pour un son que vous n’avez jamais entendu auparavant. Voici ce que promet Marshall avec son casque Monitor II A.N.C, doté de transducteurs dynamiques personnalisés de 40 mm fournissant un son emblématique de première qualité que seul Marshall est capable d’offrir. Des aigus cristallins, des médiums dynamiques et des basses profondes, le tout produisant un son parfaitement clair et équilibré, quel que soit le volume.

Ce casque Monitor II A.N.C. utilise la technologie sophistiquée de réduction de bruit active, laquelle identifie et mesure l’environnement sonore ambiant en vue de bloquer les sons indésirables. Grâce au bouton ANC, vous pouvez passer du mode réduction de bruit active au mode « Monitoring » ou encore désactiver simplement cette fonctionnalité.

Le casque Monitor II A.N.C. vous permet de lire votre musique sans fil à plein volume pendant une durée maximale de 30 heures avec la fonction de réduction de bruit active, et jusqu’à 45 heures si cette fonction est inactive. Si vous avez besoin de le recharger rapidement, 15 minutes suffiront pour fournir jusqu’à 5 heures d’autonomie sans fil. La technologie Bluetooth® 5.0 offre une qualité audio exceptionnelle ainsi qu’une liberté et une commodité de niveau supérieur lors de vos déplacements, sans jamais s’encombrer d’un câble.

Le casque Monitor II A.N.C., c’est une expérience d’écoute qui dure toute la journée, dans un design circum- auriculaire unique. Ses coussinets d’oreillette ultra doux et son luxueux bandeau muni de charnières pivotantes/ rotatives métalliques s’adaptent parfaitement à toutes les formes de têtes, pour un confort et une isolation de premier ordre. Et il offre tout cela en restant fidèle au look Marshall classique. Avec son design pliable, le casque Monitor II A.N.C. est le compagnon de voyage idéal.

Le Monitor II A.N.C associe le son légendaire de Marshall à l’efficacité de l’Assistant Google. Divertissez-vous, restez en contact avec vos amis, obtenez des réponses

à toutes vos questions, gérez votre emploi du temps – tout cela sans regarder votre téléphone. D’un simple appui long sur le bouton M de votre casque, dites à votre assistant de lancer votre liste de lecture préférée, de lire vos SMS et de vous guider dans vos déplacements.

Le casque Monitor II A.N.C. possède un bouton de commande multidirectionnel pour contrôler votre musique et votre téléphone. Il est également muni d’un bouton ANC permettant de passer du mode réduction de bruit active au mode Monitoring, ainsi qu’un bouton M qui vous permet de sélectionner vos préréglages d’égalisation personnalisés ou d’activer l’Assistant Google. Les mises à jour du firmware du casque Monitor II A.N.C. s’effectuent automatiquement et en direct via l’application Marshall Bluetooth. En plus de toutes ces fonctionnalités, le casque Monitor II A.N.C. est vendu avec un câble de charge USB-C, un cordon de amovible 3,5 mm et une housse de transport en toile pour le ranger lorsque vous ne vous en servez pas.

MARSHALL MONITOR II A.N.C., sortie le 17 Mars, 299 €.