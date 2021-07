Louis Vuitton Horizon Light Up, l’enceinte sans fil de luxe extra-terrestre

Lorsqu’elle est inactive, cette Louis Vuitton Horizon Light Up (Env. 3000 €, disponible le 30 juillet prochain) pourrait être n’importe quoi. Fondée sur les 167 ans d’histoire de l’entreprise dans le travail du cuir et du métal, elle ressemble à une version luxueuse d’une toupie, ou à un OVNI minuscule – et de qualité supérieure.

Mais lorsque cet appareil est allumé, le woofer vibre comme un battement de cœur, un spectacle de lumière se synchronise au rythme de ce que vous jouez (via Bluetooth, AirPlay 2 ou Qplay), et une bande d’acier affiche les lettres lumineuses – ‘LOUISVUITTO-N ‘, au cas où vous auriez le moindre doute quant à l’auteur de la chose. Selon Louis Vuitton, sa forme non conventionnelle est une aubaine pour la lecture audio, le son étant propulsé à 360 degrés lorsque l’Horizon Light Up est sur sa station d’accueil, ou dirigé dans une direction spécifique lorsque l’enceinte sans fil est posé sur le côté. Plusieurs Horizon Light Ups peuvent également être jumelées et regroupées pour des espaces plus grands – ou, vraisemblablement, pour convaincre vos voisins que vous avez été envahi par de minuscules Transformers de luxe.