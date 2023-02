Longines Pilot Majetek, retour en 1935

Avec la LONGINES PILOT MAJETEK, la marque au sablier ailé signe le retour d’une montre destinée à l’aviation et appréciée d’un public spécialisé. Ce nouveau garde-temps allie esprit d’aventure et dimension historique sans ignorer les codes esthétiques et techniques du 21e siècle. Sa lunette cannelée bidirectionnelle montée sur son boîter en acier de forme coussin affirme son caractère original et rappelle le modèle d’inspiration de 1935.



Dans sa première version, le galbe de la forme coussin de son boîtier souligne son design unique, enregistré le 1er avril 1935 auprès de l’Office international de la propriété industrielle à Berne, en Suisse. Bien que destinée à l’aviation, cette montre a conquis par le passé un plus large public à la recherche d’une montre fiable, solide, précise et facilement lisible. La nouvelle Longines Pilot Majetek présente des caractéristiques techniques et ergonomiques totalement revisitées. Ses proportions revues, son originale forme coussin légèrement cambrée et ses cornes plus arrondies répondent aux tendances actuelles.

Son diamètre de 43 mm se révèle agréable au porté. A 9 heures, l’extérieur du boîtier en acier au fond vissé est équipé d’une plaque commémorative annotée « 1935 ». Elle renvoie à la date d’origine du premier modèle Longines « Majetek » et cache un mécanisme de rouages nouvellement breveté. Il garantit l’étanchéité à 10 bars (100 m) du système lunette tournante externe cannelée couplé au triangle-repère interne mobile fluorescent, ou « Starting time indicator ». Ce dernier est placé sous la glace saphir dont il est indépendant, et au-dessus du cadran. Sur le modèle de 1935, lunette et verre équipé du repère tournaient d’un bloc. La glace saphir est aujourd’hui devenue fixe et participe à l’étanchéité du nouveau boîtier.

À l’image des montres dédiées à l’aviation, la nouvelle Longines Pilot Majetek possède un cadran noir mat à la lisibilité optimale. Les chiffres arabes blancs, frappés et traités au Super-LumiNova® old radium, indiquent les heures, soulignées par une minuterie en chemin de fer. Des aiguilles bâtons à pointes rhodiées les survolent. Phosphorescentes, elles garantissent une lisibilité nocturne optimale. Quant à la petite seconde à 6 heures, abaissée dans le cadran et surdimensionnée, elle accentue avec la lunette cannelée le caractère fonctionnel originel de cette montre de pilote. L’ensemble respire l’élégance et l’équilibre.



Animée par le calibre exclusif Longines L893.6 équipé d’un spiral en silicium résistant au magnétisme, la nouvelle Longines Pilot Majetek bénéficie d’une réserve de marche de 72 heures. La tête de montre dans son ensemble est certifiée chronomètre par le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC), organisme de contrôle indépendant. Ce garde-temps est disponible avec, au choix, un bracelet en cuir brun ou vert surpiqué de deux points d’arrêt de couleur beige. Un bracelet de type NATO en fibres de polyester, conçu à partir de matériaux recyclés, est aussi proposé. Dotée d’un caractère fort, la Longines Pilot Majetek vous accompagnera au quotidien et s’adaptera à vos projets d’aventures sous toutes les latitudes.

Longines Pilot Majetek, 4050 €, www.longines.com