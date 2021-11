Loewe Klang, la musique multi-room élégante avec Sonos

C’est le clash des Klangs ! Revêtus de fibre acoustique et surmontés de panneaux de verre tactiles, le trio de totems trapézoïdaux peut fonctionner ensemble pour remplir plusieurs pièces de musique. Associez-le à des appareils Apple via AirPlay 2 ou connectez tout un lot de Klangs à l’aide de DTS Play-Fi pour une ambiance sonore transparent. Ces enceintes fonctionnent également avec Bluetooth pour une diffusion facile de vos playlists depuis votre smartphone ou votre ordinateur portable.

Le plus petit du clan Klang est la MR1 (299 €) – un haut-parleur sans fil compact de 30 W qui peut servir d’unité arrière pour le Bar5 MR du fabricant allemand. Il est livré avec un support mural pratique pour un son plus élevé.

Au milieu de la gamme se trouve la MR3 (549 €). Équipé de trois haut-parleurs, d’un caisson de basses et de deux radiateurs passifs, la fiche technique indique qu’il fournit 150 W de graves puissants et des aigus raffinés de votre bibliothèque.

Le sommet de l’arbre généalogique de Klang est la MR5 (649 €). Avec trois tweeters, trois haut-parleurs large bande, un subwoofer et deux radiateurs, ainsi qu’une puissance de 180 W, il a le pouvoir de secouer n’importe quelle pièce. Et à 4,4 kg, il a aussi le poids qui correspond à son prix.

Vous voulez compléter votre configuration multi-pièces avec une enceinte intelligente tout aussi discrète ? Loewe a également déballé une paire de radios intelligentes – la S1 (399 €) et la S3 (599 €). Enveloppé dans un élégant aluminium brossé, chacun peut recevoir vos stations préférées via FM ou DAB+, tandis que la plus grande S3 prend en charge une gamme de services intégrés, vous permettant ainsi de rechercher directement vos listes de lecture Spotify préférées. Et vous devriez d’abord lancer Feeder, car la S3 propose un lecteur CD.