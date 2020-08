Les nouvelles barres de son Yamaha vont faire du bruit

Et si on parlait de performance taille / son ? La nouvelle barre de son C20A Yamaha de 100 watts est le plus compact des deux nouveautés Yamaha, avec seulement 60 cm de large, mais toujours avec des drivers jumeaux et un caisson de 3 pouces. La B20A dégaine 120 watts avec des drivers plus gros et une paire de tweeters en plus.? Ellel prend aussi en charge le DTS Virtual: X, censé simuler une configuration de son surround 7.1.4 complète. Ces deux barres seront livrées avec des connexions HDMI ARC, Bluetooth et le mode Clear Voice de Yamaha. A placer sous votre téléviseur (d’une taille raisonnable) dès cet automne