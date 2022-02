Les LinkBuds de Sony sont conçus pour être portés tout le temps

Les écouteurs de Sony n’ont cessé de se renforcer ces dernières années et la marque est constamment au sommet de nos palmarès des meilleurs écouteurs supra-auriculaires ainsi que de notre tour d’horizon intra-auriculaire.

Maintenant, cependant, la marque japonaise essaie quelque chose de différent : ces LinkBuds ont non seulement un nom convivial (contrairement aux WH-1000XM4 ou WH-XB910N pour n’en nommer que deux), mais ils sont aussi super légers (à 4 g chacun) et sont conçus pour être portés tout le temps.

Ces écouteurs gris ou blancs ont également un look unique, avec un haut-parleur « en anneau » de 12 mm. Une petite boucle en caoutchouc les maintient dans vos oreilles – c’est la seule pièce qui puissenêtre ajustée, et des boucles en caoutchouc d’autres tailles sont incluses dans la boîte.

Cela offre un ajustement sûr, mais nous ne dirions pas qu’ils étaient destinés à la course – ils sont résistants aux éclaboussures, mais pas à l’eau ni à la transpiration. La durée de vie de la batterie est correcte, avec 5h30 dans les écouteurs et 12 h de charge supplémentaire avec le boîtier. Malheureusement, il n’y a pas de charge sans fil, bien qu’ils aient une charge rapide de 10 minutes qui vous redonne environ 90 minutes de lecture.

Les LinkBuds sont parfaits à la maison pour jouer de la musique, bien sûr. Mais ils sont également destinés à ceux d’entre nous qui sont souvent en communication pendant leur journée de travail, avec un son clair et des fonctionnalités intelligentes pour faciliter la communication. D’une certaine manière, ce sont des écouteurs polyvalents pour le travailleur à domicile ou mobile.

Ils n’ont pas d’annulation du bruit – à la place, ils utilisent l’IA pour supprimer le bruit ambiant afin que vous puissiez toujours entendre les gens dans des situations bruyantes, en donnant la priorité aux voix. Les LinkBuds adaptent également le volume en fonction de votre environnement (vous pouvez le désactiver dans l’application Sony Connect fournie).

Les commandes sont intelligentes – elles n’ont même pas de commandes sur les écouteurs eux-mêmes car elles peuvent capter les vibrations des doubles ou triples tapotements devant l’une ou l’autre de vos oreilles.

Vous pouvez également choisir d’activer Speak-to-Chat qui met automatiquement la musique en pause lorsque vous avez une conversation. Le processeur V1 intégré de Sony est au cœur de cela – la technologie a été développée grâce à l’analyse de plus de 500 millions d’échantillons vocaux.

Ils disposent d’Amazon Alexa intégré ainsi que de Google Assistant (ce dernier ne fonctionne pas sur iOS) et prennent également en charge Google Fast Pair, bien qu’ils soient également certifiés pour une utilisation avec les appareils Apple. Le format maison Sony, 360 ​​Reality Audio, est pris en charge, tout comme Spotify, auquel vous pouvez également accéder via une commande tactile préconfigurée.