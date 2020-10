Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro en précommande chez Orange

Orange annonce le lancement des nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro, en précommande dès aujourd’hui.

Orange propose dès aujourd’hui en précommande sur orange.fr, sosh.fr et en boutiques Orange, la nouvelle génération de produits Apple : iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max seront disponibles en précommande le 6 novembre 2020.

Dotés d’un tout nouveau design, les iPhone 12 disposent de nouveaux systèmes de caméra améliorés. Leur écran Super Retina XDR bord à bord, offre une expérience visuelle plus immersive, et révèle une durabilité accrue grâce à ce nouvel écran en céramique renforcée. Les iPhone 12 embarquent également la toute dernière puce A14 Bionic pour plus de rapidité et sont des smartphones double SIM avec eSIM. L’eSIM est disponible pour tous les clients Orange en point de vente, sur orange.fr et sosh.fr, en renouvellement ou à la souscription d’un forfait mobile.

Orange propose une offre exceptionnelle de lancement pour équiper ses clients, avec 50 € de remise immédiate. Pour tous les nouveaux clients et pour récompenser la fidélité de ses clients, iPhone 12 est ainsi proposé à partir de 329 € au lieu de 379 € avec un forfait mobile 150 Go avec nouveau mobile compatible 5G (réseau 5G d’Orange disponible à partir de décembre 2020), engagement 24 mois.

Sans abonnement, iPhone 12 est proposé à partir de 859,90 € au lieu de 909,90 €. Orange propose également les AirPods à 149 € au lieu de 179 € pour tous les clients déjà Orange, pour toute précommande simultanée d’un iPhone 12 ou iPhone 12 Pro, du 16 au 22/10 inclus. Tous les tarifs et conditions sont disponibles sur iphone.orange.fr