Les Huawei Watch 3 sous HarmonyOS disponibles en France

La gamme Huawei Watch 3 est disponible en France, avec deux montres connectées sous HarmonyOS. En plus des fonctionnalités de suivi de la santé et sportive, et de l’autonomie ultra longue de la batterie, la gamme comprend pour la première fois un capteur de température haute précision permettant de prendre la température corporelle à même la peau. La Watch 3 Pro est annoncée avec une autonomie de 5 jours en mode connecté et 21 jours en mode autonomie ultralongue. La Watch 3 peut rester chargée pendant 3 jours en mode connecté, et 14 jours en mode autonomie ultralongue de la batterie.

En apportant de nouvelles fonctionnalités telles que la détection du lavage des mains et la détection des chutes, les nouvelles montres connectées aident les utilisateurs à surveiller leurs progrès sportifs et leurs conditions de santé avec des solutions basées sur la science.

L’esthétique de la gamme Huawei Watch 3 est équilibrée, et se situe entre celle d’une montre connectée et d’une montre traditionnelle. Le corps de la montre en acier inoxydable poli est orné d’un écran en verre 3D ultra incurvé permettant un affichage généreux et portant l’élégance du design de la série de montres connectées au plus haut.

La gamme Huawei Watch 3 est la première série de montres connectées Huawei à être équipée d’une couronne 3D rotative offrant une réponse haptique. Grâce à la reconnaissance de mouvements des doigts de haute précision, les utilisateurs peuvent faire un zoom avant et arrière sur les images ou faire défiler les options du menu avec précision. HarmonyOS présente également une toute nouvelle interface utilisateur avec un menu d’applications de lancement en grille, qui complète la couronne rotative 3D pour offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus intuitive.

Comptez sur plus de 100 modes d’entraînement, la détection de la température corporelle à même la peau grâce à un nouveau capteur de température de haute précision, la détection des chutes et un mode urgence. À celles-ci, s’ajoutent les fonctionnalités de suivi de la santé telles que la mesure de la fréquence cardiaque, le SpO2, les fonctionnalités relatives au sommeil et à la pression artérielle. La gamme offre un ensemble complet de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de rester informés de leur état de santé.

Huawei Watch 3 Classic (bracelet cuir) : 399 €

Huawei Watch 3 Sport (bracelet silicon) : 369 €

Huawei Watch 3 Pro : 499 €