Lenovo Legion lance des PC gaming encore plus performants

Températures plus basses, durée de vie prolongée, mises à jour du clavier TrueStrike et écrans plus immersifs : l’expérience de jeu et les performances sont au rendez-vous avec la gamme Lenovo Legion.

Les nouveaux PC Lenovo Legion offrent désormais aux joueurs un équipement plus intelligent grâce à une conception technique et industrielle unique. Ils apportent alors l’avantage nécessaire pour dominer les arènes de combat et les stades virtuels d’aujourd’hui. Véritable avancée dans l’expérience de jeu moderne, la nouvelle gamme Lenovo Legion est dotée d’améliorations inspirées par les joueurs. C’est notamment le cas des technologies de clavier tant appréciées qui équipent désormais le nouveau clavier Lenovo Legion TrueStrike et des rendements thermiques avancés du Lenovo Legion Coldfront 2.0. La durée de vie de la batterie est prolongée grâce au mode hybride, à NVIDIA® Advanced Optimus11 et Rapid Charge Pro14. Les écrans immersifs optimisés par Dolby Vision® et OverDrive Support offrent des taux de rafraîchissement de 240 Hz en option pour des réponses intra-jeu quasi-instantanées – inférieures à 1 ms.

Tous les nouveaux ordinateurs portables Lenovo Legion, ainsi que le Lenovo Legion Y740Si, sont équipés des derniers processeurs mobiles Intel Core H-Series de 10e génération pour des performances puissantes. Et pour la première fois les joueurs pourront également opter pour des processeurs mobiles AMD Ryzen 4000 H-Series de haute performance avec le Lenovo Legion 53. Ils sont également dotés des processeurs graphiques NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti et RTX 2080 SUPERTM avec Max-Q Design, pour être encore plus stylés à l’extérieur que féroces à l’intérieur.

Cette nouvelle gamme de Lenovo Legion offre une multitude de fonctions qui révolutionnent le jeu et amènent les utilisateurs à un niveau de performance supérieur. L’optimisation des technologies comme le clavier Lenovo Legion TrueStrike a permis d’améliorer l’expérience de jeu professionnelle et la rapidité de frappe. Il assure également une sensation de clic agréable et une amélioration du déplacement d’une touche à l’autre grâce à sa deuxième courbe de transition. Il est 100 % « anti-ghosting », avec un temps de réponse inférieur à la milliseconde et ses interrupteurs « soft-landing » lui confère une précision étonnante.

Dorénavant, les joueurs peuvent tirer le maximum de leurs appareils grâce aux performances thermiques de nouvelle génération du Lenovo Legion Coldfront 2.0. Celui-ci représente une amélioration de la synergie entre le matériel et le logiciel qui favorise une meilleure circulation de l’air, des températures système plus basses, tout en maintenant le PC ventilé, silencieux et compact.

La nouvelle gamme est également équipée de la prise en charge Dual Burn, qui repousse les limites de l’unité centrale et du processeur graphique. Elle garantit aux joueurs de bénéficier d’un IPS (images par seconde) plus prévisible sans avoir besoin de recourir à l’accélération thermique. Par ailleurs, ces appareils Lenovo Legion restent froids au toucher, grâce à un système de refroidissement optimal composé de dissipateurs thermiques. Les Lenovo Legion 7i et Lenovo Legion Y740Si intègrent quant à eux des systèmes de refroidissement à chambre à vapeur pour dissiper la chaleur grâce à un double système de ventilateur à cristaux liquides en polymère qui fait circuler l’air et refroidir efficacement. Enfin, un réseau de capteurs multipoints refroidit les composants clés en prévision d’un jeu intense, pour une expérience plus agréable et plus silencieuse.

La batterie est tout aussi essentielle pour les joueurs et c’est pourquoi Lenovo intègre des fonctions d’alimentation plus intelligentes pour augmenter sa durée de vie. Intégré au logiciel Lenovo Vantage, le mode hybride prolonge la durée de vie de la batterie en permettant aux utilisateurs de désactiver manuellement leur processeur graphique dédié lorsqu’il n’est pas nécessaire. Advanced Optimus, conçu en collaboration avec NVIDIA pour certains appareils, augmente également considérablement la durée de vie de la batterie en passant dynamiquement du processeur graphique intégré (iGPU), au processeur graphique NVIDIA distinct (dGPU) pour un FPS plus élevé. Lenovo Q-Control 3.0 permet également aux utilisateurs de choisir entre trois systèmes de tensions et trois vitesses de ventilateur (silencieux, équilibré et performant). Parmi les autres fonctions d’amélioration de la puissance figurent la fonction Rapid Charge Pro (de 0 à 50 % en 30 minutes)14 et la fonction Battery Sip (libération instinctive de la puissance à petites doses pour une plus grande constance de la durée de vie de la batterie).

Cette gamme garantit une immersion réaliste grâce à la technologie Dolby Vision, qui offre des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux sans altérer les couleurs et le contraste. Les taux de rafraîchissement, quant à eux, peuvent aller jusqu’à 240 Hz avec des temps de réponse inférieurs à 1 ms et sont conçus pour des cinématiques ultra-lisses sans déchirure d’image ni saccade. Avec une luminosité d’au moins 300 nits, ces ordinateurs peuvent désormais atteindre une grande gamme dynamique (HDR), de sorte à ce que même les scènes d’ombre dans les jeux et les films apparaissent de manière réelle, avec plus de profondeur et de dimension. Combiné à une précision à 100% des couleurs RVB, il en résulte des images vraiment réalistes.

Le nouveau Lenovo Legion 7i est idéal pour les « gamers » passionnés qui privilégient le jeu compétitif. Il est conçu pour offrir des images à couper le souffle avec son écran Full HD de 15 pouces (1920 x 1080) grâce à une précision des couleurs Adobe RVB à 100% et à la technologie VESA DisplayHDRTM 400 pour un niveau de détail encore plus précis.

Doté d’un extérieur entièrement métallique et disponible dans une élégante teinte gris ardoise, cet ordinateur portable de seulement 2,1 kg est très puissant grâce à ses processeurs mobiles surcadencés Intel Core i9 H-Series allant jusqu’à la 10e génération. Le multitâche, la diffusion en continu et la création de contenu sont encore plus faciles grâce à une capacité de stockage importante, allant jusqu’à 1 To de PCIe SSD8 et 32 Go de mémoire DDR4.

Disposant de taux de rafraîchissement fluides allant jusqu’à 240 Hz permettant des temps de réponse inférieurs à 1 ms grâce à la technologie OverDrive et NVIDIA G-SYNCTM, cet ordinateur offre la possibilité de suivre toutes les actions des jeux AAA à forte intensité graphique. Le processeur graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER avec Max-Q Design améliore également le « ray tracing » dans le jeu mais également les effets d’éclairage et de réflexion pour un niveau de réalisme incroyable. Il propose ensuite une plongée dans les couleurs riches et contrastées du Dolby Vision sur un écran ultra-vif tandis que le son Dolby Atmos Speaker System crée une expérience immersive.

La puissante batterie du Lenovo Legion 7i est dotée d’une fonction de libération d’énergie qui permet d’obtenir une autonomie plus constante allant jusqu’à 8 heures9 d’utilisation. L’adaptateur d’alimentation plus compact10 offre, quant à lui, mobilité et flexibilité. De plus, la batterie peut être chargée à 50% en seulement 30 minutes grâce aux capacités de Rapid Charge Pro.

Le Lenovo Legion 7i est équipé du clavier Lenovo Legion TrueStrike, qui a la capacité d’éclairer les touches dans plus de 16 millions de combinaisons de couleurs grâce au système d’éclairage Corsair iCUE. Le clavier des nouveaux portables Lenovo Legion 5i1 et Lenovo Legion 5, doté d’effets lumineux RGB à 4 zones en option, permet un déplacement profond des touches jusqu’à 1,5 mm.