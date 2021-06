Leitz Phone 1, le premier smartphone signé Leica (mais réservé au Japon)

Il n’existe sans doute pas marques d’appareil photo plus prestigieuses que Leica. Alors que la société allemande a déjà apporté son expertise aux smartphones (dans le cadre d’une collaboration de longue date avec Huawei), ce Leitz Phone 1 est le premier combiné à porter l’emblématique rouge logo de point.

Malheureusement pour nous, il est exclusif au Japon, où il coûte l’équivalent d’environ 1400 €. Fabriqué par SoftBank et armé d’une caméra arrière de 20 MP avec un énorme capteur de 1 pouce, il semble être une version rebadgée du (également uniquement au Japon ) du Sharp Aquos R6, fruit d’un partenariat nouveau et en cours avec Leica. Les caractéristiques incluent un écran OLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, une caméra frontale de 12,6 MP, une étanchéité IP68, un processeur Snapdragon 888, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Oh, et un capuchon d’objectif pour l’appareil photo aussi ! Les Japonais, déjà fans de Leica, vont adorer…