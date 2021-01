Lego Vidiyo transforme les enfants en réalisateurs

Nous n’avons rien contre Fortnite, mais après trois confinements, nous supposons que beaucoup de parents sont reconnaissants pour tout ce qui peut éloigner les enfants du tapis pendant quelques heures et les encourager à faire preuve de créativité.

Destiné aux enfants âgés de 7 à 10 ans, Lego Vidiyo pourrait bien être la distraction parfaite. Il s’agit d’un outil de création de vidéoclips qui fusionne la RA avec des composants physiques Lego, le montage étant géré par une application. Pour faire une vidéo, vous choisissez une chanson dans l’application (Lego promet plusieurs genres et la musique de « certains des plus grands artistes du monde ”), créez un groupe à partir des nouvelles figurines de Vidiyo, ajoutez des effets spéciaux en scannant des tuiles compatibles AR appelées BeatBits, puis choisissez une scène – des parcs et des chambres au trampoline dans le jardin et la tête chauve de papa.

Les effets BeatBits audio et vidéo peuvent être déclenchés en temps réel tandis que l’application enregistre des vidéos d’une durée maximale d’une minute, qui peuvent ensuite être coupées et partagées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même ajouter votre propre pochette d’album, et Lego ajoutera du nouveau contenu à l’application au fil du temps. Les premiers produits Lego Vidiyo seront disponibles à partir du 1er mars, afin que les enfants aient amplement le temps de planifier leur premier chef-d’œuvre de style OK Go.