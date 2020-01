Lego Station spatiale internationale, même avec une petite navette spatiale

Si vous voulez réaliser votre rêve de devenir astronaute, vous le pouvez, en Lego. On ne compte plus réécemment les ensembles oniriques sur le thème de l’espace, tels que NASA Apollo Saturn V et NASA Apollo 11 Lunar Lander. Mais maintenant, vous pouvez faire un autre petit pas pour l’homme avec la station spatiale internationale Lego Ideas (disponible le 1er février).

Fruit d’un vote du public pour célébrer les dix ans de Lego Ideas, l’ensemble comprend 864 pièces, utilisées pour façonner une station spatiale de la NASA en briques. Reflétant la complexité de la réalité, ce dernier modèle de 31 cm de long possède huit panneaux solaires réglables. Il y a aussi un présentoir et – peut-être le plus important – une minuscule navette spatiale. On adore les navettes spatiales…