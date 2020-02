Lego rend hommage au Mandalorien… et à Baby Yoda

Chasseur de primes, c’est une profession compliquée, et jusqu’à présent, il en était de même quand il s’agissait de mettre la main sur une version Lego du vaisseau du Mandalorien. Bien que la série de Star Wars soit un succès majeur, Lego avait apparemment oublié de le faire. Voici donc un Razor Crest que Lego a finalement abandonné dans l’hyperespace. Ce kit de 1023 pièces reproduit à merveille le fidèle transport du Mandalorien et comprend une soute à chargement avec des côtés ouvrants qui servent également de rampes d’accès, avec installations de carbonite intégrées, fusils à ressort, pod d’évacuation et mini figurines. En parlant de figurines, le Razor Crest est livré avec Ze Mandalorien, Greef Karga, Scout Trooper, IG-11 et même un bébé Yoda ridiculement adorable. Regardez-le. Regardez. À. Lui…. Aaahhhhh