Le scooter unu Classic disponible en location longue durée

Unu, fabricant de scooters électriques, annonce la disponibilité de son modèle, unu Classic, à la location longue durée. La startup qui œuvre pour une mobilité urbaine durable et silencieuse, offre désormais la possibilité aux usagers de louer leur scooter grâce à un abonnement mensuel.

Avec cette nouvelle offre, il est possible de choisir entre 3 durées de location entre 12, 24 ou 36 mois, ayant chacune des mensualités différentes. Par exemple, pour une durée de 36 mois, la mensualité sera de 59,90 €. Le paiement débutera à la réception du scooter. Ceux-ci sont livrés immatriculés et prêts à rouler, en France métropolitaine (sur rendez-vous) dès le 11 mai 2020.

Avec l’unu Classic, l’entreprise a souhaité offrir une solution de mobilité adaptée au plus grand nombre d’utilisateurs des centres urbains. Maniable et désormais accessible en location, l’unu Classic possède une batterie portable qui peut être facilement retirée du scooter et rechargée sur n’importe quelle prise de courant. Le scooter est également équipé d’un moteur BOSCH entièrement électrique et silencieux. Cela permet également des économies conséquentes avec un ration équivalent à 0,40€ tous les 100 km.