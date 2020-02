Le Samsung Galaxy S20 Ultra nous promet la Lune

Et même un peu plus… Il est donc venu le temps de faire connaissance avec le premier smartphone Samsung millésime 2020. Ce Samsung Galaxy S20 Ultra propose donc un zoom spatial, qui vous permet de zoomer jusqu’à 100x. Vous voulez vérifier sur la lune si le drapeau laissé par Neil Armstrong en 1969 est encore là ? Ou comment vont les bégonias de votre voisin? Facile.

C’est également le premier téléphone à saisir des vidéos 8K. Ce n’est pas tous les jours que l’on croise un mobile à même de nourrir votre téléviseur 4K OLED. L’ensemble de capteurs arrière de l’appareil est composé d’un capteur primaire de 108 MP, d’un téléobjectif de 48 MP avec des zooms “hybrides optiques” 10x, d’un ultra-large de 12 MP et d’un pour la profondeur. Le nouveau mode Bright Night promet des performances dingues en faible luminosité, en fusionnant 30 images à l’aide d’un algorithme nomade. Et avec un capteur principal 40% plus grand que le Note 10, même Google et Huawei devraient s’inquiéter. Et pour le reste ? Vous obtenez un écran OLED de 6,9 ​​pouces à 120 Hz, jusqu’à 512 Go de stockage, un tout nouveau processeur Exynos 990 avec 25% plus de puissance graphique, la 5G et une batterie plus grande de 5000 mAh. Et tout cela pour 1359 €.