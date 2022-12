Le Qatar, une terre de football ?

La France est en demi-finales, la troisième étoile est à portée de maillot… La Coupe du Monde de football n’a pas atterri par hasard dans le Golfe. Depuis déjà des décennies, le ballon rond s’était déjà bien invité à Doha…

Au fond, que connaît-on vraiment du Qatar en France ? Au-delà d’être un des plus importants producteurs de gaz au monde, le petit émirat du Golfe a surtout une image aux yeux des amateurs de sports.

Le Qatar, une tradition sportive

D’un côté, qui ne connaît pas la chaîne Bein Sports ? Le réseau qatari de chaînes de télévision sportives, créé en 2011, appartient depuis janvier 2014 à BeIn Media Group, présidé par Nasser Al-Khelaïfi. De l’autre, impossible de passer à côté du rachat du Paris Saint-Germain, avec son incroyable triangle d’attaque, son trio de stars du ballon rond : Messi, Neymar Jr et Mbappé.

Ainsi, le ballon rond n’a pas soudain débarqué dans la péninsule Arabique contrairement aux idées reçues, le 2 décembre 2010, date de la désignation du Qatar comme pays hôte de la Coupe du Monde. Et ce quitte à y consacrer l’incroyable somme de 200 milliards de dollars d’investissements et de constructions, pour bon nombre à la pointe de l’architecture et de l’éco-respect. En réalité, tant le petit émirat que ses voisins du golfe ont une longue tradition et passion sportives, et ce en fait depuis plus d’un demi-siècle.

Quand Pelé jouait à Doha… en 1973 !

En fait, le football fait intimement partie de l’histoire récente des pays du golfe. A commencer par le Koweit, dès les années 1980, aujourd’hui rejoint par le Qatar, premier pays arabe à se voir confier la responsabilité d’une telle compétition d’envergure. Mais en fait, comme le rappelaient d’ailleurs Nabil Ennasri et Raphaël Le Magoariec dans son ouvrage « L’Empire du Qatar, le nouveau maître du jeu ? », les premières équipes de football sont créées, sous l’égide des Anglais et des Français, dans la péninsule dès la fin des années 1940. Bien après des pays comme l’Egypte, le Maroc et la Tunisie, mais il y a tout de même des décennies.

Jouer la carte du soft power sportif pour asseoir son image et sa grandeur est tout sauf nouveau. Qui a oublié, d’ailleurs, la qualification du Koweït pour la Coupe du Monde 1982 ? La fédération qatarie de football a vu le jour en 1966, et la ligue nationale organisera sa première saison officielle en 1972… il y a un demi-siècle de cela. Et dès 1973, le FC Santos, et un certain Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, viendront fouler la pelouse de Doha… Moralité : il n’est pire idée reçue que de voir la Coupe du Monde 2022 au Qatar comme une greffe du football en plein désert.