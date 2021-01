Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand en mode lifestyle

Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand, associés en exclusivité depuis 2018, dévoilent une large et importante collection lifestyle Printemps-Été 2021.

Développée autour d’un 4e maillot visionnaire inspiré par la voie lactée, celle-ci illustre la nouvelle dimension dans laquelle le club de la capitale évolue.



D’abord, elle symbolise l’esprit du Paris Saint-Germain d’incarner le premier club de la nouvelle génération. De plus, elle souligne la volonté d’un club qui ose, un club avant-gardiste et précurseur. Cette nouvelle gamme pour homme, femme et enfant – dont une Air Jordan 1 Zoom et un 4e maillot, exprime la créativité constante du club et de Jordan.



Les deux gammes, Performance et Lifestyle, s’appuient sur un univers spatial, dont les couleurs Hyper Pink, Psychic Purple et Black donnent vie au thème. Aussi, cette gamme Performance est complétée par un ensemble d’entraînement exposant un nouveau monogramme “PARIS” inspiré par la typographie utilisée par la NASA.