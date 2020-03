Le nouvel étui pour iPad de Logitech associe trackpad multi-touch, clavier rétroéclairé et prix raisonnable

Le nouvel iPad Pro est livré avec un nouveau clavier au design flottant, avec trackpad et clavier rétro-éclairé. Il est proposé en versions 11 pouces et 12,9 pouces. Logitech présentera bientôt une alternative moins chère qui fonctionne avec l’iPad Pro, l’iPad Air et l’iPad standard.

Surnommé Logitech Combo Touch (149 $), cet étui comprend un trackpad multi-touch intégré qui facilite la navigation dans les applications de productivité telles que Notes, Pages, Numbers et Keynote. Le clavier rétroéclairé comprend également une rangée complète de raccourcis pour fournir un accès en un clic à l’écran d’accueil, à la fonction de recherche et aux commandes multimédias. Il y a même de la place pour stocker votre Apple Pencil et la compatibilité Smart Connector permet un appariement et une charge instantanés. Assez magique pour vous ?