Le nouveau smartphone gaming de Lenovo a un nom étrange, deux batteries et une caméra sur le côté

La plupart des téléphones de jeu n’ont qu »une chose en tête : la puissance. Et bien que le nouveau Legion Phone Duel de Lenovo (prix à confirmer) ne manque pas de punch – principalement en raison du processeur Snapdragon 865 Plus et jusqu’à 16 Go de RAM – il propose bien plus que cela. Pour commencer, il y a la caméra latérale de 20 MP orientée vers l’avant. Elle glisse du bord du châssis de 6,65 pouces du téléphone, l’idée étant que vous pouvez diffuser vos sessions sur Twitch lorsque vous la tenez en mode paysage. À l’arrière se trouve une configuration ultra-large double 64 MP + 16 MP.

Mais c’est sous l’écran FHD + AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz que les choses redeviennent intéressantes. Le Legion Phone Duel a deux batteries de 2500mAh au lieu d’une seule de 5000 mAh, ce qui est censé empêcher cette bestiole de trop chauffer. Cela signifie également une paire de ports USB-C. La disponibilité en France n’a pas encore été révélée, mais on l’attend de pied ferme…