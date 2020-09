Le nouveau projecteur laser 4K à courte focale de Samsung métamorphose votre mur en écran virtuel 130 pouces

Adieu les montages au plafond, vive la courte portée ! Le dernier ajout de Samsung à sa longue liste lifestyle est The Premiere, un projecteur 4K à ultra courte focale qui peut offrir à votre salon jusqu’à 130 pouces d’écran virtuel, à seulement quelques centimètres de votre mur. Pus de silhouettes ennuyeuses quand quelqu’un passe aux toilettes, ni besoin de faire avec des supports de plafond disgracieux. Le premier projecteur HDR10 + au monde utilise la technologie triple laser approuvée pour créer des images nettes et nettes, avec des haut-parleurs intégrés conçus pour reproduire les performances des barres de son de la marque. Les amateurs d’audio peuvent toujours connecter leurs configurations d’enceintes pour la maison s’ils veulent offrir plus de son, tandis qu’un mode cinéma adoucit les images pour satisfaire les critiques en herbe. Les fondus de Netflix et d’Amazon peuvent également continuer à faire comme d’habitude, car ce projecteur courte portée est équipé de la plate-forme Smart TV éprouvée de Samsung.