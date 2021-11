Le nouveau Kindle Paperwhite Signature Edition propose plus de fonctionnalités, entre charge sans fil, réglage automatique de l’éclairage avant et 32 Go de stockage. Les bords fins fournissent une surface de lecture plus importante. Enfin, le réglage de l’éclairage avant permet une lecture plus facile, de jour comme de nuit. Avec une façade plane et un écran sans reflets de 300 ppp, il se lit comme une véritable page imprimée, même en plein soleil. Amazon annonce une autonomie pouvant atteindre 10 semaines grâce à une seule charge via USB-C ou une station de charge sans fil Qi compatible (vendue séparément).

Le nouveau Kindle Paperwhite Signature Edition est disponible sur Amazon.fr et chez Boulanger pour 189,99 €.