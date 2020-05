Le nouveau Huawei Matebook 13 disponible en précommande

Huawei annonce la disponibilité en France de son nouvel ultrabook, le MateBook 13, avec un écran FullView de 13 pouces. Il embarque un processeur Intel Core de 10e génération, 16 Go de RAM, une carte NVIDIA GeForce MX 25, un écran tactile multipoint HUAWEI FullView 2K ainsi que la collaboration multi-écrans.

Mesurant 286 × 211 × 14,9 mm pour environ 1,3 kg seulement, le MateBook 13 présente un design métallique minimaliste. Ses bords légèrement incurvés s’associent à des chanfreins en aluminium découpés au diamant par commande numérique.

« Les ordinateurs portables jouent un rôle majeur dans notre stratégie « tous scénarios ». L’inter-connectivité entre appareils intelligents et PC portables est nécessaire pour offrir aux utilisateurs une expérience d’une grande fluidité sans avoir à changer d’appareil », déclare Wang Yinfeng, Président de la ligne de produits PC et tablettes de Huawei Consumer BG. « Le nouveau MateBook 13 allie une esthétique haut de gamme, un affichage étendu sur l’écran FullView et des performances exceptionnelles, pour offrir aux utilisateurs une expérience mobile sophistiquée, pratique, nomade et puissante. »

Se distinguant de la plupart des ordinateurs portables 16:9 du marché, le MateBook 13 propose un affichage 3:2, permettant à l’utilisateur d’afficher plus de contenus. C e MateBook 13 est doté d’un écran 2K (2160 × 1440 à 200 ppp) affichant un rapport de contraste de 1000:1 et prenant en charge 100 % de la gamme de couleurs RVB. Il restitue fidèlement le haut niveau de détail des images HD ou des disques Blu-Ray, et peut afficher des images et des vidéos avec rapidité et précision. Un écran tactile multipoint HUAWEI FullView 2K est également disponible en option.

Huawei MateBook 13 (i7 16 + 512 Go) 1 299 € ; Huawei MateBook 13 (i5 8 + 512 Go) 1049 €