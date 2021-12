Le mythique calendrier Pirelli 2022 signé Bryan Adams

C’est une pochette de disque vinyle contenant non pas un disque, mais le Calendrier Pirelli 2022, dont le titre est « On the Road » aux photos signées Bryan Adams…

Cette édition 2022 du mythique calendrier célèbre les stars internationales de la musique des années 1960 à nos jours, ainsi que le retour du Calendrier après son interruption due à la crise du Covid-19. Ce retour est spécial, car il coïncide avec la célébration du 150e anniversaire de Pirelli, dont le logo a été dévoilé en même temps que le Calendrier 2022.

Depuis plus de vingt ans, en plus de son vaste catalogue de succès musicaux, Bryan Adams a établi sa réputation de photographe et, à travers les photos de On The Road, il a capturé la vie de l’artiste en tournée. C’est également le thème de la chanson du même nom – “On The Road” – que le musicien canadien a composée pour le Calendrier et qui figurera sur son prochain album.



Sur le plateau du Calendrier, les musiciens revivent des moments de leur vie en tournée, de la tension avant un spectacle aux pauses entre les répétitions et les concerts, en passant par les longs trajets d’une ville à l’autre et la solitude des chambres d’hôtel. Ce sont des expériences que Bryan Adams lui-même connaît bien, et pour la première fois dans l’histoire du Calendrier, le photographe fait partie du casting. Il est rejoint dans la 48e édition de The Cal par dix artistes de renommée mondiale, d’âges, de genres musicaux et d’horizons différents : Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent et Kali Uchis. Les photos ont été prises l’été dernier, en trois jours seulement, dans deux lieux de Los Angeles – le Palace Theatre et l’hôtel Chateau Marmont d’Hollywood – et à Capri, à l’hôtel Scalinatella.

Bryan Adams a cherché à capturer les traits distinctifs des différents artistes, et les mois du Calendrier se déroulent sur plus de 160 pages et plus de 70 portraits et scènes : de St. Vincent (qui apparaît également sur la couverture du volume) se réveillant à l’hôtel, à la journée de repos de Kali Uchis au bord de la piscine, en passant par Saweetie faisant un point avant un autre voyage, et à Cher en coulisses.

Ensuite, Normani se repose avant le « sound check » et Jennifer Hudson arrive au théâtre. Iggy Pop (qui figure également sur la quatrième de couverture) apparait avant le spectacle, Grimes dans le studio d’enregistrement, Bohan Phoenix de retour à l’hôtel après la représentation, et Rita Ora après le spectacle.

“Il serait très, très difficile de résumer tout ce qui se passe sur la route d’une tournée en quelques jours de shooting photo. Donc ce que j’ai essayé de faire, c’est de représenter certains de ses aspects… par exemple, les musiciens ne voient jamais vraiment l’avant du bâtiment, ils voient l’arrière du bâtiment, la porte de la scène, les coulisses, le sous-sol… on passe de la porte de la scène à la porte de la voiture, à la porte de l’hôtel, à la porte du train, à la porte du bus. On voit un tas de portes, toujours dans le cadre d’un voyage…”, explique Bryan Adams.

“Je connais et apprécie Bryan depuis des années. Nous avons pensé que son idée de coupler le monde de la musique avec celui de la route et du voyage serait parfaite pour un Calendrier qui fait son retour alors que nous cherchons à revenir à la normalité après la pandémie. Cette édition marquera les mois d’une année, 2022, qui est particulièrement importante pour nous, car c’est l’année où nous célébrons le 150e anniversaire de Pirelli”, déclare Marco Tronchetti Provera, vice-président exécutif et PDG de Pirelli.

Pirelli a été fondé en 1872 et a publié 48 éditions du Calendrier Pirelli depuis son lancement en 1964 – dont On the Road – créé par 37 photographes. Les événements en coulisses, les photos des tournages, un enregistrement de la présentation, ainsi que les histoires et les personnalités du Calendrier Pirelli 2022 sont à découvrir sur le site www.pirellicalendar.com